Når naturen snigløber dig

Jeg elsker min have. Jeg elsker at se, hvordan asparges, jordskokker og rabarber på magisk vis vokser ud af den sorte muld hvert år. Jeg elsker, at jeg kan få ting til at gro.

Især om foråret er jeg fuld af ildhu og "tatendrang", som de siger i Tyskland. Jeg henter lort, graver have, luger, sår og vasker drivhus. Derefter nidstirrer jeg enhver plante, som spirer frem fra et af de mange frø, jeg lægger hvert forår. Enkelte planter bukker under for den konstante opmærksomhed, men mange klarer den. Og så planter jeg det hele ud. Og luger. Og er totalt ovenpå.

Lige indtil den dag, hvor jeg går ned i haven og opdager, at ukrudtet er vokset en meter, fordi jeg tillod mig at være uopmærksom i et kvarter. Og hvert eneste år får jeg samme følelse: Haven har snigløbet mig. Igen. Vores makkerskab er ligesom ophørt, og nu er den blevet den der partner, der bare kræver og kræver uden nogensinde at give. Haven begynder kort sagt at føles som sisyfosarbejde - som slidsomt og forgæves arbejde.

Sådan beskrives sisyfosarbejde i Den Store Danske. Ja, tænkte jeg, da jeg læste det. Sådan er det. Men så stod der også noget om, hvordan Albert Camus' tolkede Sisyfos-myten. Det gjorde han på følgende måde: "Han er oprøreren mod tilværelsens absurditet, en absurd helt, der er sig bevidst, at stenen vil trille ned igen, men netop i bevidstgørelsen derom overtager sin egen skæbne og gør guderne overflødige, samtidig med at han kan sanse bjergets og omgivelsernes skønhed. Man må tænke sig Sisyfos som en lykkelig mand".

Og så kom jeg til at tænke på, at sådan er haven også. For selv om det er absurd at bruge så meget energi på en have velvidende, at man aldrig vinder, så gør haven også noget godt for en. Man "sanser bjerget og omgivelsernes skønhed", når man ligger på knæ og har fingrene dybt begravet i jorden. Og selv om brændenælde-blærerne på benene svier, og frøene fra ukrudtet suser rundt i luften som en myggesværm, så føles det godt at gøre noget, men samtidig være statist i noget, som bare er større end en selv.

Og måske er det i virkeligheden derfor, at man følger det samme mønster hvert år. Samme energi, samme start og samme følelse af at blive forrådt. Og alligevel bliver man ved. Jeg gør i hvert fald. For fanden gale mig, om den have skal vinde. Aldrig!