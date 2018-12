Mælkebøtten med den stærke intuition

Cathrine Raben Davidsen har det seneste to år arbejdet tæt sammen med Royal Copenhagen om et unikaprojekt, der skal resultere i en stor udstilling til februar i nyistandsatte lokaler i Royal Copenhagens flagship-butik på Amagertorv i København. Udover stentøj og porcelæn, udstiller hun malerier, tegninger samt en animation, som hun er ved at lægge sidste hånd på. Foto: Birgitte Carol Heiberg