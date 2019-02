Jeg elsker bare cæsarsalat, der også er en af salatklassikerne.

Det er også min datters yndlingssalat, og hun spiser den med grillet kyllingebryst.

Det var Caesar Cardini, en entreprenant italiensk-mexicansk emigrant, som kom til USA under første verdenskrig, der har opfundet salaten. Salaten siges at være et resultat af "ryd køleskabet".

Denne version er helt simpel, så den passer til grillet kyllingebryst. Dog bruger jeg saltede kapers i stedet for ansjosfileter.

1 romainesalat

½ dl olivenolie

3 skiver brød

parmesanost

Dressing

2 dl neutral olie

2 fed hvidløg

2 past. æggeblommer

1 spsk. saltede kapers (skyllede)

½ tsk. worcestersauce

1 dl revet parmesan

Begynd med at lave dressingen ved at blende alle ingredienser undtagen olien.

Tilsæt olien i en tynd stråle meget lidt ad gangen.

Hvis dressingen er for tynd, kan man tilsætte lidt vand.

Skyl salaten og bræk bladene fra hinanden.

Bræk brødet i mindre stykker, vend dem med olie og steg dem på panden. Lad brødstykkerne afkøle.

Vend salatbladene i dressingen.

Læg dem på en tallerken og riv osten over.