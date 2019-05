Lunere aftener

Bålfade, udendørs pejs eller bare en plaid og en sweater. Der er mange måder at få det varmere, når de danske sommeraftener ikke viser sig fra deres lune side.

Terrassevarmeren er en løsning, som også er blevet populær, og hvis man gerne vil have lidt bedre klimabevidsthed og i øvrigt spare nogle penge, så kan man fravælge gasudgaven og i stedet gå efter en elektrisk model som Eva Solos nye HeatUp, der skal i en stikkontakt. Den når fuld effekt på fem minutter, og varmen er retningsstyret, så man ikke bare sender den ud i ingenting. Terrassevarmeren har tre forskellige varmeindstillinger og er udstyret med en væltesikring, som sørger for at slukke, hvis terrassevarmeren skulle blive tiltet til den ene side. Den vejledende pris er 3.995 kroner.