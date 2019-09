Lundeborg pustede liv i drømmen om et liv med fred og ro

Det var drømmen om et andet liv, der trak Anna Lynge og Jesper Fejerskov fra København til Lundeborg. De kiggede bevidst efter huse på Sydfyn, hvor alting var en tand mere charmerende end på Sjælland. I dag har parret slået sig ned midt i det liv, de drømte om. Et liv med mere ro og tid til deres fælles projekt, Genanvendt, hvor de designer og sælger upcyclet brugskunst og design.

Efter næsten 20 år i job med fuld knald på fra morgen til aften gjorde parret Anna Lynge og Jesper Fejerskov alvor af deres drømme. Jesper sagde sit job op, de satte deres lejlighed i Valby og sommerhuset til salg og begyndte at kigge efter et nyt hjem.

Valget faldt på Lundeborg, for uanset hvor på Sjælland de kiggede, var omgivelserne og ikke mindst prisen lidt mere charmerende på Sydfyn. Men det var ikke kun naturen og roen, der trak. Det var også muligheden for at prøve et andet liv.

- Dage blev til uger, uger blev til måneder, og måneder blev til år. Tiden gik bare, uden at vi nogensinde nåede at sidde ned. Til sidst var vi nødt til at trække i bremsen, fortæller Jesper Fejerskov.

Med et job som jurist i et stort teleselskab blev arbejdet det, der fyldte hele hverdagen ud. Familien fra København drømte om et andet liv. Et liv med tid og ikke mindst ro.

- Der er aldrig stille i København. Der er altid biler på vejene og sirener, der tuder. Den stilhed, vi har fundet her, er nærmest larmende. Den er fed, fortæller Anna Lynge.

Parret har boet i Lundeborg i godt et år, og det er tydeligt at mærke, at ro og fred har haft tid til at flytte ind - både i krop, sjæl og hjem. Det er som at gå ind i et mellemrum, når man træder ind i deres hjem. Skuldrene er sænket, og man kan ikke undgå at blive smittet af parrets rolige udstråling. Som om alting foregår i et andet gear. Ikke dovent, bare mere behageligt.

I stedet for to stressende job har de i dag et fælles projekt. Det, der startede som en succesfuld webshop i 2012, er i dag udvidet med en lille butik, der ligger i forlængelse af deres hjem.