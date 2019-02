Lone Hertz synger om stjernerne, der tindrer om kap, men som bliver slukket med et tryk på en knap i sin Kai Normann Andersen-kabaret på Folketeatret. Selv har hun været draget at teaterverdenen fra helt lille. Og som snart 80-årig ser hun ingen grund til at stoppe med at spille på scenerne. Foto: Birgitte Carol Heiberg