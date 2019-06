En unik bolig. Det kan man roligt kalde Kirkemøllen i Kerteminde, hvor Karina Pedersen og Henrik Gynther Eriksen med deres to døtre nyder familielivet inden for otte kanter. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Karina Pedersen og Henrik Gynther Eriksen bor i en gammel mølle med udsigt til Kerteminde Fjord - og Storebælt og Sjælland på de klare dage. Henrik Gynther Eriksens forældre ejede i sin tid nabohuset, og møllen brugte de som garage og dukkemuseum. Han agerede tømrer, og hun tegnede, og med de fire sønners hjælp og et hold begejstrede håndværkere begyndte de genopbygningen af Kirkemøllen i 2000. I dag bor sønnen Henrik Gynther Eriksen med sin familie i en ottekantet, nyrenoveret bolig, hvor kvalitet og hygge bliver vægtet lige højt på alle tre etager.

På en god weekend går der 600-700 mennesker forbi Karina Pedersen og Henrik Gynther Eriksens hjem. Og hvis de er ude i haven og kan skimtes bag det hvide stakit, de blomstrende, lilla syrener, den store guldregn og den vildtvoksende klematis, der snart skal tøjles lidt i bredden, er der mange, der gerne vil spørge ind til deres særprægede bolig. Godt nok er fodgængerne på vej op til Johannes Larsen Museet, men en smuk og velholdt, ottekantet mølle, der fungerer som familiehjem, kan også tage sig helt malerisk ud. Med Kerteminde Fjord som bagtæppe, et kvalitetsbevidst sæt ejere og en historie, der strækker sig tilbage til 1600-tallet. I hvert fald har der ligget en mølle netop her siden 1600-tallet. I 200 år var den ejet af kirken og blev beskrevet som en 14 alen høj, stråtækt stubmølle med et vindfang på 24 alen, bygget i egetømmer og fyrretræ og udstyret med tre kværne foruden det øvrige maskineri. - I 1918 overtog Johannes Larsen møllen og rev overdelen af møllen ned i 1921, så han kunne bruge reservedelene til at reparere Svanemøllen på toppen af Møllebakken. Herefter stod kun møllestubben tilbage, fortæller Henrik Gynther Eriksen på vej ind i Kirkemøllen, der fulgte med, da hans far og mor købte naboejendommen i 1994. - Min mor, der døde i 2006, var meget kreativ og lavede historiske dukker. Mine forældre brugte egentlig møllen som garage, men indrettede den derfor også til et dukkemuseum i midten af 1990'erne. Dronning Margrethe kom faktisk forbi min mors dukkemuseum her i møllen tilbage i 2000, fortæller Henrik Gynther Eriksen og smiler. - Min far var tømrer, og min mor var god til at tegne, og sammen kunne de godt se potentialet i møllen som en bolig, så de kastede sig ud i husprojektet i 2000-2003, akkurat som de havde gjort det så mange gange før, de kom til Kerteminde, forklarer Henrik Gynther Eriksen og viser vej op ad trappen til førstesalen.

Om familien Karina Pedersen, 40, er uddannet social- og sundhedsassistent og coach. Hun arbejder i dag som beskæftigelseskonsulent ved Job og rekruttering i Kerteminde Kommune. Stammer oprindeligt fra Vierne ved Gamby på Nordfyn.Henrik Gynther Eriksen, 48, uddannet ved Tøjeksperten i Kerteminde og tog efter otte år i tøjbranchen uddannelsen som tekniker inden for radiobranchen. Arbejder i dag som landechef for 16 lande fra Estland til Grækenland for M.J. Invest og varetager konceptudviklingen for Bang & Olufsen. Henrik Gynther Eriksen blev født i Nuuk, Grønland, har siden fulgt med familien og sin fars arbejde til Skælskør, Stoholm ved Skive og til slut til Kerteminde kun afbrudt af et år med arbejde i New York.



Sammen har Karina Pedersen og Henrik Gynther Eriksen desuden firmaet Moonbeds.dk, der sælger danske kvalitetssenge.



Foruden pigerne Emma på 15 år og Karen på ni år har kaninen Snehvide, katten Molly og de to chow chow-hunde Jing og Akira også adresse i Kirkemøllen.



Karina Pedersen og Henrik Gynther Eriksen overtog møllen efter Henrik Gynther Eriksens forældre i 2015.

Sprossede vinduer Husets perle, kalder Henrik Gynther Eriksens kone Karina Pedersen denne etage, der foruden et mindre badeværelse rummer køkken og stue i ét. De fire dobbeltrammede sprossevinduer og to terrassedøre giver syn for sagen. Lyset kommer fra alle otte sider og sætter spot på det runde Wegner-spisebord og Y-stole og på Eilersen-sofaen med gulvtæppe og farverige puder fra parrets egen virksomhed Moonbeds.dk. - Jeg kommer fra landet og er vant til at se på marker så langt, øjet rækker, men jeg må ærligt sige, at jeg er blevet virkelig glad for at have denne udsigt ud over vandet, konstaterer Karina Pedersen og lader blikket gå på langfart ud af terrassedøren. - Det er så fascinerende med vandet. Vi ser på et forskelligt scenarie hver eneste dag, forklarer hun og tilføjer, at de på klare dage kan se Storebæltsbroen og Sjælland her fra køkkenvinduet. Egentlig er der udsigt fra alle vinduer i møllen, men her i køkkenet holder Karina Pedersen særligt meget af den, imens hun bager med døtrene Karen på ni år og Emma på 15 år.

Karina Pedersen og Erik Gynther Eriksen mødte hinanden på det gamle Franck A i 2007. Her står de i deres yndlingsrum i møllen - ved køkkenøen på førstesalen med udsigt ud over Kerteminde Fjord. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Ottekantet vægplads Køkkenet blev lavet om i de første to måneder af 2018. Valget faldt på Multiform. Det er nemlig én ting at indrette med møbler og små ting i en ottekantet mølle. Det er noget helt andet, når talen falder på indretning af de store linjer og den overordnede rumfordeling. - Vi bliver faktisk af og til spurgt, om det ikke er svært at indrette det her, men det synes vi faktisk ikke. Der er meget vægplads. Derimod har vi haft hjælp fra arkitekter til den overordnede rumfordeling, og til selve køkkenet har vi spurgt en indretningskonsulent fra Kubik Interiør i Herning til råds. - Jeg ønskede mig et åbent køkken, hvor der var god arbejdsplads, når vi nogle gange står flere i køkkenet samtidig. Og så ville jeg gerne have et skab til Mollys vand- og madskål, siger Karina Pedersen smilende og åbner et lille indbygget skab under trappen, hvor familiens kat Molly smutter ind og kradser på lågen, når hun vil ud igen. - Jeg synes bare, det er irriterende at have sådan nogle skåle stående fremme på gulvet hele tiden, og på den her måde har Molly det også for sig selv, forklarer Karina Pedersen og hentyder til familiens to chow chow-hunde, den sorte Akira på 13 år og den røde Jing på 18 måneder. Det elektroniske udstyr har Henrik Gynther Eriksen også for sig selv. Det er i hvert fald ham, der er årsagen til, at Bang og Olufsen er flot repræsenteret i hjemmet, for som landechef for M.J. Invest, grossist for Bang & Olufsen, er han med til at konceptudvikle den danske virksomheds eksklusive musikanlæg - og systemer, fjernsyn og højtalere. Kvalitet er et nøgleord for Henrik Gynther Eriksen, både i hans hang til gadget, men også i forhold til hjemmets materialer. - Hvis Henrik køber for eksempel møbler af høj kvalitet, er det altid med tanke for, at det kan sælges igen, og at det ikke mister værdi, påpeger Karina Pedersen og ser på sin mand, der nikker. De er nu begge ordensmennesker, nyder at være derhjemme og slapper af med at gøre rent eller arbejde i haven en hel weekend. Vi er nok altid i gang med et eller andet og er også gode til at finde på et nyt projekt, hver gang vi er færdige med et andet, griner Karina Pedersen og fortæller, at radiatorskjulerne på førstesalen kun er 14 dage gamle. - Vi bliver aldrig færdige, tilføjer hun med et smil. - Vi vil heller aldrig sælge det. Hvis det kommer ud af vores hænder, får vi det aldrig igen. Det er ikke til at få fingre i noget som det her, fortæller Henrik Gynther Eriksen.

Stuen på møllens førstesal er indrettet med bløde tekstiler og varme nuancer. Sofaen er fra Eilersen, sofabordet er Wegners og kunsten på væggen fra Jeanette Uldall. Puderne og tæppet er fra Henrik Gynther Eriksen og Karina Pedersens egen virksomhed Moonbeds.dk. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Katten Molly har fundet en behagelig plads til middagsluren - i datteren Emmas seng på anden sal, som hun deler med sin lillesøster Karen. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Når Karina Pedersen inviterer sine veninder på mad, ender de næsten altid her til en start - i møllens jacuzzi, som datteren Karen her holder øje med. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Henrik Gynther Eriksen og Karina Pedersen indretter sig med kvalitet - både fordi det er pænt og holdbart, men også fordi det ikke mister værdi med tiden. Oven over det lille, runde bakkebord fra Hans Bølling hænger et maleri af Henrik Gynther Eriksens mor, Kirsten Eriksen. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Smukt farvespil bryder med det klassisk hvide i Kirkemøllen, der er indrettet med fokus på tidløse favoritter. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Henrik Gynther Eriksens mor lavede historiske dukker - og var god til det. Her står en af dukkerne, som Kirsten Eriksen forærede til sine to børnebørn, Emma og Karen. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Karen på ni år har udsigt til Svanemøllen fra sit værelse. Svanemøllen ligger ved siden af Johannes Larsen Museet. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Køkkenet fra Multiform er blot et år gammelt. Med hjælp fra en indretningskonsulent fra Kubik i Herning fandt parret frem til den helt rigtige løsning til den ottekantede bolig. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Denne udsigt giver ejerne af Kirkemøllen daglig glæde. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Familien i Kirkemøllen glæder sig til at gå endnu en sommer i møde - først med jordbær og siden med strand, lune sommeraftener på den ottekantede terrasse og små gåture ned til stranden få hundrede meter nede. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Karina Pedersen og Henrik Gynther Eriksen har ladet deres to døtre have andensalen for sig selv. De har selv soveværelse i stueetagen, hvor møllens smukke konstruktion pryder loftet. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Pigesnak. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Væggene er ikke isolerede her i møllen, men til gengæld er de tykke og holder godt på varmen om vinteren - godt hjulpet på vej af gulvvarmen, der er lagt overalt i stueetagen. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Ulempen ved at bo i en gammel mølle er trapperne. Men Henrik Gynther Eriksen tænker dem aldrig som en ulempe. Hans egen far, Erik Eriksen, boede i møllen, indtil han var 78 år, og han havde aldrig problemer med at tage trapperne. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Design og god kvalitet bliver vægtet højt i den gamle mølle, men det gør hyggen og familielivet også. Derfor skal der selvfølgelig også være plads til børnenes kreationer som for eksempel dette fine billede af den yngste datter, Karen. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Den yngste datter Karen kan fra køkkenets terrassedør holde et vågent øje med køen til ishuset på den anden side af Hindsholmvej. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Forrige år, sommeren 2017, fik Karina Pedersen og Henrik Gynther Eriksen lavet terrasse hele vejen rundt om møllen og i den forbindelse også en trappe, der går ned i familiens lukkede have. På den måde kan familien altid flytte sig efter solen og den på dagen bedste udsigt. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Familien på fire mødes her i køkkenet, når dagen går på hæld, og alle vender hjem fra arbejde og skole. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Karina Pedersen og resten af familien er meget glade for deres lukkede, private have. Her slapper alle af, også familiens to chow chow-hunde. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Parret overtog Kirkemøllen efter Henrik Gynther Eriksens forældre i 2015 og har efter et par år, hvor de dels har lært møllen godt at kende, dels fundet frem til familiens behov, begyndt på ombygning og renovering. Foto: Birgitte Carol Heiberg

En indbygget kaffemaskine var et af Karina Pedersens store ønsker til det nye køkken. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Der bliver ikke bare arbejdet med mel, når Karina Pedersen med jævne mellemrum bager til familien. Der bliver også lavet meget mad. Næsten alt bliver købt hos og bragt til døren af www.nemlig.com. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Når man som Henrik Gynther Eriksen arbejder med Bang & Olufsen, er det svært ikke at lade kærligheden for elektronik og høj kvalitet følge med hjem. I Kirkemøllen er det derfor også Henrik Gynther Eriksen, der nørder med musik og tv. Her flankeres det store 65 tommer fjernsyn af to iøjnefaldende højtalere, der i øvrigt er delte meninger om i hjemmet. Foto: Birgitte Carol Heiberg