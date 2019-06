Lisbeth Østergaard: Du skal kunne finde lykken i leverpostejslivet

Da Lisbeth Østergaard tonede frem på tv-skærmene for 12 år siden, vakte hun opsigt med sit korte hår, drengede tøj og de mange tatoveringer. Hun fik hurtigt rollen som den rebelske drengepige, der ikke var bange for at gøre sig selv til grin på tv-skærmen. I dag er hun blevet en af dem, hun svor, hun aldrig ville blive: Nu ser man hende oftest i kjoler og høje hæle, og rollen som mor har gjort, at hun ikke længere siger ja til alle tv-producernes vilde ideer. - Hvis jeg som 20-årig havde set mig selv i dag, ville jeg have kedet mig ihjel bare ved tanken, siger 39-årige Lisbeth Østergaard, der i disse dage springer ud som om forfatter med kogebogen "Grøn mad - til hele familien" sammen med tv-kokken Louisa Lorang.