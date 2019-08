Line Jensen: - Det er kulturen, der holder os oppe og binder os sammen

- Hvad bidrager kulturoplevelser med i dit liv?

- Alt, synes jeg. Jeg er konstant optaget af, hvad der rører mig, får mig til at tænke, giver mig ny viden og indsigt, trøster mig, glæder mig, får mig til at grine. Jeg tænker, det er kulturen, der holder os oppe og binder os sammen.

- Hvilken bog eller blad har givet dig en god oplevelse?

- Jeg læste rigtig mange bøger som barn og ung og har ikke tal på, hvor mange gode oplevelser jeg har haft, men de sidste fem år, siden jeg fik små børn igen, er det gået virkelig langsomt. Det er først nu, hvor de små er tre og fem, at jeg forsøgsvist er begyndt at have bøger liggende på mit natbord igen, men det er stadig mest sandsynligt, at jeg får dem læst på lydbog. Vi har boet på Møn det sidste år, og jeg har kørt en del frem og tilbage til København i bil, hvilket er PERFEKT til lydbøger (og podcasts). Man er meget afhængig af en god oplæser, men jeg har haft virkelig stærke oplevelser både med Mathilde Walther Clarks "Lone Star", Hanne Viemoses "HHV FRSHWN", Olga Ravns "Celestine" og Jens Andersens biografi om Astrid Lindgren. På mit natbord ligger Amalie Langballes "Forsvindingsnumre", som er skrevet i et virkelig smukt og rørende sprog, meget fjernt og meget nært på samme tid, og Dy Plambecks "Til min søster", som jeg glæder mig til at læse en dag ... snart ...

- Hvilket album eller koncert vil du gerne høre igen?

- Jeg er afhængig af musik og hører altid de samme album og sange igen og igen og igen. Musik er sådan nogle huse, man flytter ind i, og når man først har boet i dem, vil man altid føle sig hjemme der. Jeg tager meget tit på besøg i gamle huse og er vist ikke særlig god til at tage nye steder hen. Jeg hørte en koncert med Gillian Welch i London for cirka 15 år siden, hvor jeg bare sad oppe på en balkon og græd og græd, fordi jeg elskede det så meget.

- Af koncerter, jeg gerne vil høre igen, må jeg svare ALLE eller HVILKE SOM HELST. Jeg har af en eller anden grund kun haft kærester, der er musikere, og livemusik har altid været en kæmpestor del af mit liv og min identitet, men jo flere børn jeg har fået (har tre børn med to musiker-fædre), jo færre koncerter har jeg set, fordi faren altid har skullet ud og spille, og jeg har skullet passe ungerne derhjemme imens (lyder det bittert?).

- Hvilken film, tv-serie eller teaterstykke har gjort indtryk?

- Begge mine forældre var gymnasielærere, da jeg voksede op, og det bedste, jeg vidste, var, når der var skolekomedier på deres skoler. Så sad jeg nede i salen under samtlige øvere og lærte alle replikkerne udenad. På premiereaftenen sad jeg på første række i mørket og drømte om, at hovedrolleindehaveren ville blive syg, og de måske ville spørge mig, om ikke jeg ville være suppleant. Jeg fik næsten feber af at forestille mig, at det ville ske. På Langkær Gymnasium, hvor min far arbejdede, opførte de en forestilling i 1981 eller 82, hvor jeg var fem-seks år, der hed "Sejrsfesten". Søren Sko spillede svensk tolk (før han blev Søren Sko, men bare gik i gymnasiet, forstås). Jeg fik en optagelse af den på kassettebånd bagefter og sled båndet op. Jeg tror stadig, jeg kan den forestilling udenad.

- Hvilket kunstværk eller udstilling tænker du tilbage på?

- Jeg var på Louisiana og se udstillingen med Dea Trier Mørch, og jeg ville gerne have haft, at den udstilling var fem gange så stor.

- Hvilket design eller kunsthåndværk sætter du mest pris på?

- Jeg fik en lille vase af min faster, da jeg udgav min bog for et par uger siden. Hun har selv lavet den, og jeg bliver lykkelig af at kigge på den. En nat drømte jeg, at den var gået i stykker, og jeg blev så lettet, da jeg vågnede og opdagede, det var en drøm. Jeg skal have ungernes blomsterbuketter i den vase hele sommeren.

- Hvilken kulturoplevelse drømmer du om at få mere tid til?

- Alle.

- Hvad er den værste kulturoplevelse, du har haft?

- "Game of Thrones". Prøvede at se en halv sæson, men det er mit liv altså for kort til. Alt for mange drager og alt for meget blod ... (Jeg var heller ikke fan af Kim Larsen, mens vi er ved indrømmelserne).