- Christianshavn har altid repræsenteret noget uopnåeligt. At bo her er det bedste, jeg kan forestille mig. Nørrebro er også skønt, men den bydel henvender sig særligt til de unge, til forældrekøberne og til de små nye familier. Christianshavn er eklektisk. Tosser og hipstere bor side om side med de helt gamle tidligere ansatte fra B&W. Der er en diversitet her, som er forsvundet mange andre steder i byen. Her er ikke "picture perfect", og det er det, der gør det fedt.

Det er ikke tilfældigt, at hun er landet her.

- Den her lejlighed har været planlagt i mit hoved i over seks år. Da jeg flyttede hjemmefra første gang som 16-årig, flyttede jeg til Christianshavn. Nu er jeg kommet hjem igen, fortæller Josephine Bergsøe.

Det er en foretagsom beboer, der har indtaget den lavloftede bolig. Det er kun lige over en måned siden, at hun flyttede fra en kæmpe kasse i Lyngby til sine 74 kvadratmeter i København. Alligevel ser det ud, som om hun har boet her i en menneskealder.

Josephine Bergsøe bor for første gang i sit voksne liv alene, men Ib Spang Olsen, der er pigernes farfar, har sørget for, at minderne fra barndommen er værd at skilte med, når de er udformet i hans streg.

- I fem år har jeg kigget efter et sted, der bare skulle være mit. Jeg har brug for at lukke døren. Og have lov til at fluekneppe detaljerne. Jeg har haft masser af år med børn og deres kærester ind og ud og vasketøj i bunker alle vegne. Nu vil jeg have orden. Og vælge en indretning, der er helt min. Så kan jeg få et sommerhus sammen med min kæreste, hvor vi kan parkere alle kompromiserne, siger hun. Josephine Bergsøe har tidligere været gift med barndomskæresten, instruktør Lasse Spang Olsen, men da de blev skilt, havde hun for første gang mulighed for at indrette et hus, som hun ville, med sine to døtre.

- Ro. Jeg er ikke begyndt at savne noget endnu. Det kommer måske til foråret, hvor jeg savner en have. Men ikke nu.

- Vi kaldte det damehuset. Dengang lavede jeg en prioriteret liste over de ting, der var allervigtigst for et hjem, og så realiserede vi det bare. Tallulah ville gerne have en helikopterlandingsplads. Det ønske kunne jeg ikke indfri. Men halvdelen af budgettet gik til et spa-agtigt badeværelse. Jeg havde bare lige overset, at med den løsning havde jeg også købt en evigt låst dør, pigehvin og en lind strøm af ansigtsmasker, der diffunderede ind og ud af rummet, er hendes erindring om huset i Ravnsnæs i Høsterkøb, som de tre boede i det første år efter skilsmissen.

- Jeg skrællede næsten det hele væk. Jeg har kun bord og spisebordsstole med derfra. Jeg har ikke engang en sofa endnu. Jeg behøver kun at have ting, der er nødvendige eller æstetiske. Det er ekstremt forkælet og så fantastisk.

Den mindre plads fordrede bevidste valg, og Josephine Bergsøe blev hurtigt klar over, at der var meget, hun gerne ville undvære fra sin gamle bolig.

- Jeg havde ledt i fem år efter den perfekte lejlighed, og jeg havde skrevet under på slutsedler før, hvor det gik i vasken. Jeg nåede godt nok at tænke: "Hold kæft, hvor er her lavloftet." Jeg så først stedet rigtigt ugen efter, da alt var underskrevet, og pengene var overført. Der blev jeg glædeligt overrasket. Det lave loft og det fantastiske lys spillede så fint sammen.

Hun købte lejligheden uden at have set andet end entréen. Hun kunne mærke, at der ikke var et sekund at spilde.

Det er i sin pavillon ved Kongens Have, at hun har det største udvalg af smykker, men hun er repræsenteret i hele Danmark og i gallerier i Los Angeles, New York og Amsterdam. Og så designer hun ofte smykker til film.

- Jeg er ikke et naturtalent som håndværker, men det har han tæsket ind i mig. Nu er jeg god til håndværket - og ikke bare stærk på det kreative. Jeg har haft min gode veninde, Marianne Dulong, ansat, og da hun åbnede sit eget sted, blev Klaus Kroman chef for værkstedet. Nu vil han drosle ned for arbejdet og lave sine egne ting. Derfor sidder han nu hos mig igen på mit værksted på Kgs. Nytorv. Cirklen er sluttet.

- Han var typen, der sagde, at han ikke skulle have nogen lærling, men han tog mig alligevel. Det er jeg ham dybt taknemmelig for, fortæller guldsmeden, der lavede sit første smykke i 4. klasse på Bernadotteskolen.

30-års jubilæum

Sammen med en fotograf arbejder hun på en bog om smykker for at markere jubilæet.

- Jeg har arbejdet på den i fem år, så nu skal den være færdig. Den skal ud. Jeg har lige været på skriveophold i Marrakech, og det var vildt inspirerende. Der er så mange dygtige håndværkere derude, og man blev mindet om, hvad det giver til den æstetiske oplevelse, at genstande er lavet fra bunden og i hånden. Der sad en mand på jorden og bankede et helt badekar op i kobber. Når man ved, hvor svært det er at slå noget op, så får man respekt for de traditioner, der lever videre i de arabiske samfund. Og jeg blev pinligt bevidst om, hvor afgørende det er, at vi værner om vores egne håndværkstraditioner.

Tilbage i Danmark konstaterede Josephine Bergsøe, at det er ikke kun er måden, hun bor på, der har ændret sig med den nye lejlighed. Den repræsenterer også et kreativt benspænd.

- Det at jeg kan få ro i hovedet, og at det er mig, der bestemmer her, påvirker mig allerede. Og så er det første gang, at jeg ikke bor med et værksted indlejret i hjemmet. Det gør, at min proces ændrer sig, fortæller guldsmeden, der er vant til at kaste sig over værktøj, guld og ædelsten, så snart en god idé opstår.

- Nu er jeg nødt til at tegne alting først. Jeg er altid gået direkte til metallet. Nu går jeg til papiret først. Det udvikler mig, og jeg er spændt på at se, hvad det giver til de færdige smykker om et år.