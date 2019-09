Langeland er Steffen Jensens mentale oase: - Jeg kan bare ikke få nok af al den ro

Tv-korrespondent Steffen Jensen kender vi bedst i skudsikker vest og hjelm, når han rapporterer fra verdens varmeste brændpunkter. Men for to år siden flyttede han familien fra Mellemøsten til Langeland. For at fylde sin forrevne sjæl med ro. For at lade op langt fra bomber, terror og krig. Og for at skabe balance i livet. Nu udstiller han fotografier fra de to steder, han føler sig hjemme - Mellemøsten og Udkantsdanmark - i et af Langelands 12 kunsttårne.

- Et sted, jeg kunne flygte til en gang imellem for at komme væk fra Mellemøstens vanvid og få lidt ro i sjælen og sindet. Jeg er stadig i en fase, hvor jeg bare ikke kan få nok af al den ro, siger Steffen Jensen.

Efter 30 år i Mellemøsten og alt for tæt på terror- og krigszoner er han vendt hjem. Han har valgt at slå sig ned i en del af Danmark, der har forandret sig mindst i de tre årtier, han har været væk: i et lille gult bindingsværkshus mellem skov og eng på Langeland. For bomberne og skyderierne, flygtningelejrene og ligene har sat sig dybe spor i hans sjæl, som bliver healet af den langelandske ro.

For parkerer man bilen langs kornmarken og giver sig tid til at kigge ind i det gamle tårn, opdager man, at det indeholder en udstilling af fotografier, taget af fotograf og TV2-journalist Steffen Jensen.

Det, der nemt kunne være et billede på en nedslidt, tom del af provinsen, er lige det modsatte. Det er et udtryk for kreativ tænkning og frivilligt engagement.

Et lille tårn bygget af røde og gule mursten står ved siden af et forladt busskur. Engang hang der ledninger fra tårnets top og sørgede for strøm til de få huse, der ligger nede ad vejen. Nu er ledningerne pillet ned, transformatorerne taget ud, og døren løftet af.

63 år. Journalist og korrespondent for TV2. Var med til at starte TV2 i 1988 og har siden rapporteret fra Mellemøsten. Flyttede fast til Jerusalem i 1991, indtil han flyttede tilbage til Danmark for et par år siden. Forfatter til flere bøger, blandt andet "Untold Stories - Billeder og beretninger fra Mellemøsten" fra 2012. Gift med Luli, sammen har de børnene Jonathan og Sarah. Se mere på steffen-jensen.dk.

I et tidligere transformator-tårn udstiller Steffen Jensen sine billeder fra Mellemøsten og Udkantsdanmark under titlen "Hjemkomst". I maj 2019 blev han en af de 12 langelandske kunstnere, der er med i kunsttårn-udstillingerne, der findes over hele øen. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Morgenlys

Klokken er ikke mere end 6.30, da vi banker på den tykke dør til et gammelt, lavt bindingsværkshus i en by bestående af sådan cirka otte huse, alt efter hvor man begynder og stopper med at tælle. Det er en grådiset dag. Luften er tung af fugt, som solen får svært ved at bryde igennem.

Mellemøstkorrespondent, fotograf og forfatter Steffen Jensen har inviteret os til at besøge ham i dagens første timer. For det er her, lyset er bedst. Han har i mange år været en ivrig amatørfotograf. Så ivrig, at nogle, men aldrig ham selv, ville kalde ham kunstner. Det er blevet til fotoforedrag, fotobøger, fotoartikler og fotoudstillinger. Den seneste i et af de kunsttårne, der står 12 af fordelt ud over den 60 kilometer lange ø. Det er det, vi skal se i det bløde morgenlys.

- Jeg skal lige have en klud og noget sæbevand med, for min kone var dernede med nogle gæster for nylig, og der er åbenbart nogle svaler, der har skidt ud over billederne, siger han på vej ud ad døren.

Siden 1980'erne har han reporteret fra Mellemøsten. De fleste af os har set udsigten fra hans terrasse i familiens hus i Jerusalem, for det var der, han fortalte tv-seerne om Israel-Palæstina-konflikten, om fredsforhandlinger, om selvmordsbomber og missilangreb. Men han har også rejst i det meste af den arabiske verden og langt ud over for at lave indslag til tv-nyhederne fra de varmeste brændpunkter. Og når videokameraet var slukket, begyndte han selv at fotografere.

- Det er faktisk en forfærdelig historie, men jeg købte et kamera, engang jeg skulle til Afghanistan. Mine børn var stadig små, og jeg fik den tanke, at hvis jeg blev dræbt derude, ville de måske glemme mig. Så jeg ville tage en masse billeder med mig og børnene, så de i det mindste havde dem at kigge på. Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte - måske, at hvis de ikke glemte mig, ville jeg ikke være helt død, siger han og griner lidt ad sig selv.

- Men på rejsen købte jeg et lille digitalt kamera og fotograferede en masse i Afghanistan og Pakistan, og pludselig var jeg bidt af det igen, ligesom da jeg var ung, forklarer han.

Der er ingen af Steffen Jensens svar, der er enkle og ligetil. På spørgsmålet om, hvorfor han kom i gang med at fotografere, begyndte han ikke i Afghanistan, men med at fortælle om sin kunstmaler-far og kommunist-mor og deres skøre hjem. Om hvordan han som arkæologstuderende fotograferede skeletter og sten. Aldrig mennesker - for det gjorde hans far heller ikke. Og om, hvordan han rejste til Israel i 1973 for at redde landet fra krig. Med sit kamera. Landet reddede sig selv, men Steffen Jensen fik tusindvis af lysbilleder med hjem, som han holdt foredrag om. Sådan fik han råd til studierne.

Det er historien bag den hobby, der nu er hele hans måde at opleve verden på, hans indgang til at møde andre mennesker - både i Mellemøsten og på Langeland - og en dyrkelse af æstetik og ikke mindst det smukke morgenlys.

- Fotografiet er for mig også et terapeutisk redskab til at arbejde mig selv ud af nedturene på. En slags termometer, der kan måle, hvordan jeg har det, siger han.

For alt det grimme, grumme og umenneskelige, han har set gennem sit arbejde i krigszoner, har skåret sig dybt ind i hans sind.