Læserspørgsmål

Beskæring af vin

? Hej Lars - jeg har med stor fornøjelse læst og gjort brug af dine gode råd. Jeg har erfaret, at en del ikke rigtigt ved, hvad der er rigtigt og forkert i forhold til beskæring. Jeg er omgivet af "kloge" folk, hvor den ene bedyrer, at jeg skal klippe rankerne af over en til to blade, hvor der er klaser, så al kraft går til druernes udvikling. Den anden siger rystet, at jeg i så fald vil fjerne al sødmen i druerne. Hvad er rigtigt, og hvad er forkert?

Venlig hilsen

Ulla Ditlevsen