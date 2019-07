Korrespondent Simi Jan: Jeg kan ikke redde hele verden, men jeg kan gøre en lille forskel

Simi Jan er vant til at tilpasse sig vidt forskellige situationer. Hvad enten det handler om at gøre sig klar til fotosession i nybyggede omgivelser ved Nordhavn i København eller iføre sig tørklæde og lokale dragter for ikke at vække unødvendig vrede, når hun for eksempel pludselig står som Danmarks ambassadør, mens Mellemøsten raser over Muhammedtegningerne. Foto: Birgitte Carol Heiberg