Kongelig stol

Det er så småt ved at være tid til at kigge frem mod efterårets nyheder på boligfronten, og hos Skagerak handler det blandt andet om at markere, at designeren Jens H. Quistgaard i år ville have rundet 100. Hans kendteste design er nok Raadvads lille hajfinnne-dåseåbner, men både hans bestik, gryder og meget andet blev utroligt populært herhjemme og ikke mindst i udlandet i forlængelse af hans arbejde som designchef i den amerikanske virksomhed Dansk Designs.

Quistgaard tegnede også møbler, blandt andet foldestolen The Royal Chair, som er en blanding af en skammel og en stol med ben, der skyder op som armlæn. Den har tidligere været i produktion hos Skagerak og genoptages nu permanent i træsorterne teak og egetræ. Den er i butikkerne fra september og vil koste 2.195 kroner. /bb