Konfektskole: Lakridskonfekt

O.k., jeg elsker bare lakrids og marcipan. Det er december, og vi skal lave konfekt, så hvorfor ikke lakridskonfekt.

For mange år siden var jeg til et foredrag med Anette Eckmann, som er stylistbranchens grand old lady.

Anette er meget inspirerende at høre og se på. Hun havde lavet en kogebog, og i den forbindelse lavede hun en form for standup med citronfromage og farvede fjer.

Vi skal ikke farve fjer, men derimod kokosmel og perlesukker, for det er supersimpelt og meget visuelt. Du skal blot vende perlesukker eller kokosmel med frugtfarve eller pastafarve rørt op i lidt vand og lade det tørre på bagepapir.

Jeg er sikker på, at Anette Eckmanns fif også er at lave noget lidt anderledes, som tager sig godt ud og giver gæsterne en lidt sjov oplevelse.

Cirka 24 styk

200 g marcipan

1 spsk. groft eller almindeligt lakridspulver

200 g chokoladeovertræk

Farvet perlesukker

Bland marcipan med lakridspulver, ælt det godt sammen og tril kugler af massen.

Smelt halvdelen af chokoladen over vandbad. Når chokoladen er smeltet, blandes resten af chokoladen i og tages af varmen. Rør, indtil chokoladen er smeltet helt.

Vend kuglerne i overtrækket og rul i farvet perlesukker eller finthakkede nødder, når chokoladen har sat sig lidt.