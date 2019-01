Konfektskole: Kransekage med nougat

Kransekagen siges at være en dansk opfindelse. Derfor er det også en dansk tradition at fejre nytåret med kransekage.

At spise kransekage til nytår er vi begyndt med engang efter anden verdenskrig. Der er ingen tvivl om, at det var et symbol på luksus sammen med champagnen.

På den måde slutter vi december i madskolen af med manér.

Selve marcipanens oprindelse er der flere historier om. Dog er én ting sikkert: Den er ikke dansk.

Denne opskrift er helt traditionel. Laver du for meget, kan du fint fryse kransekage ned.

Godt nytår.

500 g marcipan

200 g flormelis

2 pasteuriserede æggehvider (cirka 70 g)

100 g nougat

50 g mandelflager

Ælt marcipan, flormelis og æggehvider sammen til en blød masse. Gem en tredjedel af marcipanen.

Læg massen på køl i 30 minutter.

Form tre lange stænger, der er to en halv centimeter brede, cirka halvanden centimeter høje og cirka 35 centimeter lange.

Læg en tynd stribe nougat i midten på striben og fordel den sidste tredjedel af massen oven på nougaten.

Tryk kransekagestængerne op i en spids som en Toblerone. Vend kransekagen rundt et par gange for at få en god trekantet form.

Sørg for at have godt med flormelis på fingrene, da massen er klistret.

Vend forsigtigt kransekagerne i mandelflager og bag ved 180 grader i cirka 12 minutter. Pas på, de ikke bliver sorte i bunden.

Hvis du har travlt, kan du jo altid købe en færdig kransekagemasse.

Vær opmærksom på, at ovne er forskellige, så hold øje med kransekagerne.