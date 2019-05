Vini og Rudolf Iuel har boet 28 år på Lundsgaard Gods ved Kerteminde uden at stå stille. De er hele tiden i bevægelse med traditionerne, kulturen og tiden, de er en del af, og historien genfortæller de på deres egen måde. Nye vers bliver komponeret i form af en gårdbutik, et bed & breakfast og eget destilleri. Og et sted mellem tonerne findes stilheden som en forudsætning for alt andet.