Kokkens råd: Sådan passer du på din kniv - og fingrene

1) Du må for alt i verden ikke komme din dyrt købte kokkekniv i opvaskemaskinen. Kniven bliver ikke kun sløv, opvaskemaskinen er også alt for hård ved skæftet, som ofte er lavet af træ og derfor får misfarvninger og kan revne af en tur i opvaskemaskinen.

2) Brug kun kniven til mad. Det kan være fristende at åbne emballagen med den kokkenkniv, du står med i hånden, men du risikerer at gøre den sløv, og i værste fald kan kniven tage skade.

3) Opbevar din kniv på en måde, så du beskytter bladet. Ikke noget med at lade den rode rundt nede i en skuffe. En magnet på væggen er en mulighed eller endnu bedre, kan du opbevare den i den æske, du har fået med til kniven.

Sørg for at holde så langt oppe på skæftet som muligt, gerne så du har kontakt med bladet. På den måde får du bedre kontrol over kniven. Foto: Sugi Thiru

Sørg for at bukke fingrene lidt ind og gemme tommeltotten væk bag fingrene, så mindsker du muligheden for at komme til at skære dig selv. Foto: Sugi Thiru