Klumme: Verdensmål i dit køkken

Måske ved du det ikke, men køkkenet et af de rum, hvor Verdensmål virkelig er at finde på alle hylder. I anledning af denne måneds tema om køkken og bad, så lad os se lidt nærmere på, hvordan dit køkken kan blive verdensmålsvenligt. Her kommer et par råd, der måske også kan bringe Verdensmålene ind i dit køkken.

Mindsk dit madspild og nyd dine restmåltider:

Du kender det garanteret godt. Man koger lige en halv pakke pasta mere for at være sikker på, der er nok til alle. Hver gang ender du med en fesen bøtte i køleren med kolde skruer, der står og stirrer på dig, når du åbner lågen i dagene efter. Tre dage senere ender det alligevel i skraldespanden. Faktum er, at en person kan spise mellem 500-800 gr. pr. måltid. Alligevel spiser vi ofte med øjnene.

Danskerne smider 260.000 ton mad ud i deres køkkener hvert år, men heldigvis bliver tallet lavere år for år. For rådene er efterhånden mange, og de seneste år har en bølge af organisationer og personer sat fokus på, hvordan vi kan mindske spild, og hvordan vi kan blive bedre til at bruge vores rester. For det er ikke umuligt at få noget godt ud af pastaskruer.

Jeg har tilføjet små vaner i min hverdag for at undgå, at alt for meget mad lader livet i skraldespanden. Som måske de fleste planlægger jeg ret omhyggeligt mine indkøb for flere dage ad gangen. Derudover gør jeg brug af de ingredienser, jeg allerede har i skabene, ved at bruge app'en: Plant Jammer, hvor du kan indtaste de ingredienser, du allerede har, og få forslag til lækre retter.

Når jeg så køber ind, prøver jeg at købe lokale produkter, da CO2-aftrykket fra Faaborg er væsentligt mindre end fra Madrid. Derudover har jeg for nylig tilføjet en ny vane om at fylde fryseren, efter jeg læste en beregning af Landbrug og Fødevarer, der fortæller at en husstand, der udnytter sin fryser bedre (og tømmer den regelmæssigt), kan spare godt 7200 kr om året. Et beløb, der er til at tage og føle på.

Den klimavenlige kostplan:

Udover madspild sætter vores måltider store aftryk på klimaet. Jeg forstår godt familiefaren eller moren, som med pasta og kødsovs reder ulvetimen gang på gang og synes, det er svært at ændre sine vaner, hvor kød er centrum for retten. Men jeg ser også et behov for, at vi prøver, selv om det for nogen tager lidt tid.

Et kilo oksekød svarer i CO2-udledning til 129 brusebade og kræver 15.415 liter vand at producere. Tallene er tankevækkende, og i lyset af dem må vi overveje om kød er så vigtigt som hovedattraktionen på vores tallerken, at vi mener, den moderne verdens slag skal stå om det. En række forskere fra Stockholm Universitet har netop foreslået en ny kostplan, der både vil være til gavn for dit helbred og for klimaet. Her er der også skruet ned for kødindtag og mælkeprodukter i hverdagen. Faktisk svarer en rød bøf til mængden, vi bør spise for en hel uge.