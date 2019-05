Klumme: Solnedgange i selskab

Det var den smukkeste solnedgang i går. Sådan en, der lyser huset op i flerfarvet lys og trækker beboerne i klipklapper og træsko ud under asketræet i haven for at stå der og være omgivet af aftenlyset.

Rødt, orange, gult, lilla og blåt var flettet ind i hinanden ude over havet og langt over hovederne på os. Det var en af de sjældne solnedgange, der nærmest overtog hele himlen i nogle øjeblikke, inden lyset langsomt sugede sig ned bag horisonten.

Under asketræet snakkede vi om dengang, vi kiggede på solnedgang med et par påfugle, der havde slået sig ned i vores have for en tid. Hele himlen var overvældende orange og lyserød af de sidste solstråler, mens de to tunge fugle sad som silhuetter på en bøjet birkegren og nød synet af havet og Tåsinge i baggrunden.

Det er de ikke de eneste gæster, der har gjort. Med et hus ikke langt fra en vestvendt kyst er vi velsignet med mange fortryllende, forskelligartede afslutninger på dagen. De bedste er dem, hvor man har selskab.

Som da to veninder havde taget den lange tur fra storbyen til landkommunen for at stå og spise Matadormix ved vandet og se solen forsvinde. Det var ikke bare afslutningen på dagen, men på en periode i vores liv med torsdagsmiddage og asti-branderter efter break-ups. Jeg var flyttet på landet med min kæreste, og de to andre var ved at gøre det samme. Nu bor vi i hver vores del af Danmark. På hver vores gård. Med hver vores flotte mand. Det er da meget godt.

En juniaften for nogle år siden stod jeg og vaskede op efter en stor familiemiddag. Min kærestes faster, der dengang var 89, havde insisteret på, at vi tog opvasken sammen. Og mens vi bevægede os gennem bjerge af tallerkener og bunker af fine glas, konstaterede hun, at det må da være en fornøjelse at stå her og vaske op hver aften og se ud på haven, havet og solens farver. Nogle gange skal man se sin egen verden gennem andres øjne for at se det smukke i noget så praktisk og kedeligt som en opvask.

Da min onkel og hans kæreste var på besøg, gik der heller ikke længe, før han udråbte køkkenet til det sted i huset med den bedste udsigt. Den dag var vi dog ikke nået til opvasken, da solen gik ned. Vi sad i spisestuen og havde formentlig champagne eller en god vin i glassene, da solen farvede sig rød udenfor. Det er mængden af fugt i luften, der gør himlen rød, forklarede min onkel i sin vanlige alvidende stil. Han er en af grundene til, at jeg som barn troede, at voksne vidste alting om alting. Der er lang vej for nogle af os endnu, må jeg konstatere.

Men for en naturvidenskabelig nørd som mig gjorde hans forklaring bare solnedgangen endnu smukkere. For vejret, himlen og alt omkring os er jo fysik og kemi.

Sidste sommer var der ikke mange røde solnedgange over Langeland, for luften var lige så tør som jorden og græsset. Et højtryk residerede over landet og skabte økonomiske problemer for landmænd og rejsebureauer, helbredsproblemer på plejehjemmene, trængsel på strandene og opmærksomhed på klimaforandringerne. Her i foråret udkom en rapport, der fastslog, at netop den tørre, varme sommer hang sammen med den globale opvarmning. Og at vi altså må vænne os til tanken om tørke og hede i de ellers så regnfulde danske somre.

Når man står ude i haven en maj-aften under et nyudsprunget asketræ og ser, hvor smuk vores verden er, er det næsten ikke til at bære, at vi er langsomt ved at ødelægge den.

For i modsætning til den lille prins, der fik nok af at bo på den lille planet, hvor han hele tiden kunne se solnedgange, har jeg lyst til at se mange flere. Røde og fugtige, gule og tørre, klare og kølige eller farverige og helt igennem fantastiske som den i går.