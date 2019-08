Hvordan mister man en skovl og en spade? Jeg ved det ikke, men efterhånden er jeg kommet frem til den konklusion, at vores hus gemmer ting for os. Sådan helt med vilje.

- Moaaar, hvor er opladeren, min sorte hættetrøje, mit penalhus, min tablet, min skoletaske, mine sko og den der lille magnet, jeg fik i Frankrig?

Alle de ting kan jeg normalt svare på. Der er jo en vis sandhed i udtrykket: Intet er væk, før mor har ledt. Men der er andre ting, som bare forsvinder. Bliver opslugt i det morads, som hedder familielivet. Og senest er jeg begynde at spekulere over, om vores hus har et rum, som det af egen kraft deponerer ting i. En slags "Hvis ikke de passer bedre på deres ting, så gemmer jeg dem sgu for dem-rum".

Jeg leder og leder, men af og til må jeg give fortabt. Og her taler vi ikke kun om opladere, kuglepenne og nøgler, som på næsten daglig basis forsvinder i vores husholdning. Jeg taler om store ting. I skrivende stund mangler vi for eksempel en skovl og en spade (?!). Normalt kan jeg sige "pyt", når den mistede ting ikke er dukket op efter et par uger, men den her skovl og spade nager mig. For hvordan mister man noget så stort som en skovl og en spade. Jeg ved det virkelig ikke, og det gør mig nervøs. For hvad hvis vi en dag pludselig ikke kan finde det ene af vores to børn.

Jeg forestiller mig, at huset har iagttaget os i mange år og dømt vores opdragelse utilstrækkelig og selv taget affære. - Det her er simpelthen ikke godt nok - hvilken skødesløshed, har det rumlet i husets indre, inden det har taget det ene barn ved hånden og deponeret ham i et værelse.

Heldigvis for ham kan man så konstatere, at han lander i et rum, hvor der både er en skovl, en spade, en ring, et sæt bilnøgler, masser af Lego-klodser, en pose med sportstøj (godt nok i voksenstørrelse), et bælte, en rejsekuffert og en masse andre ting, som jeg ikke lige kan huske på stående fod.

Det geniale er dog, at der nok også ligger en enkelt eller tre nøgler til dørene i vores hus, så når han begynder at kede sig, så kan han låse sig ud og fortælle os, hvor huset har gemt ham henne. Og så kan jeg få den skovl og spade tilbage!!