Klumme: Gør det selv derhjemme eller på værksted

I begyndelsen af december 2018 vælger jeg at tage den (måske dumme) beslutning at spare pengene på at få stillet ventiler på motoren, for så i stedet for selv at kaste mig ud i projektet, ambitiøst som det må lyde. Mange anbefaler, man ikke skal gøre sådan noget uden erfaring. Men det er lidt et dilemma, for hvordan skulle jeg få erfaringen uden at have prøvet?

Hen over vinteren fra 1. december til 28. februar har vi jo som bekendt en pause på grund af vejr og valg af forsikring. I denne tid skal man i min situation som motorcykel-youtuber være kreativ med sit indhold for at mætte følgernes appetit og nysgerrighed. Men også lige så meget for at stille sin egen motorcykelsult.

Valget om at gå i krig med at stille motorcyklens ventiler helt på egen hånd er noget af en mundfuld. Jeg har nemlig ingen teknisk baggrund. Dog kan jeg skifte udstødningspotten på min motorcykel for at komme på banedage med de godkendte støjkrav. Har også rig erfaring qua mine mange styrt med at afmontere motorcyklens plastickåber, når der skal nye på. Men det er også dertil, mine evner strækker sig.

Så mon ikke mange, der kan relatere til mit niveau af teknisk viden, ville synes, det var underholdende at lade mig lave fodfejlene, så de kan lære sammen med mig blot uden at have noget på spil?

Sæt i gang.

Første video i forbindelse med dette projekt er udkommet. Og den viser opstarten af et projekt, der skulle vise sig at tage længere tid, end jeg nogen sinde havde troet, at det skulle. Selve opgaven at stille ventilerne går faktisk ud på at skifte nogle små runde brikker - shims hedder de på engelsk - under ventilhætterne. Således er der lige akkurat den afstand, som manualen foreskriver mellem knasterne på knastakslerne og ventilhætterne. Hvis det er forkert stillet, eller bare slidt for meget med almen brug gennem en årrække, er det en standard-procedure ved de store serviceeftersyn.

Opgaven at måle dem er i sig selv en simpel opgave, men at komme derned i motoren, hvor den opgave først reelt begynder, er faktisk 50-60 procent af arbejdet. Men jeg fik lidt hjælp af den yngste af mine to lillebrødre, som begge er mc-engagerede på hvert sit niveau. Det var en stor hjælp, så der skal lyde en stor tak til ham.

Processen er ved at være overstået, og jeg lægger hånd på sidste del og afsluttende video snart. Så kan man se, om det lykkedes en gut med ingen erfaring at stille ventiler succesfuldt stik imod alles advarsler om, at det ikke er det værd at prøve sig frem selv.

Jeg ved nu, hvad det kræver, og hvordan man gør, og er blevet bekræftet i, at det gør jeg ikke selv igen næste gang. Nu er det tid til mindre pilleri og meget mere nydelse af naturen, vejret, min hobby og en masse lækre, kørte kilometer!

Jeg kører på en neongrøn Ninja ZX-6R. Hils, hvis I ser mig! Vi ses i næste klumme.