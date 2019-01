Klumme: Du er nu god nok, januar

Velkommen, januar. Godt at se dig igen.

Jeg håber, du har det sådan nogenlunde.

Jeg kan godt forstå, hvis du er lidt mismodig. Det må være hårdt at komme efter december med al dens frås og festivitas; hvor gaderne er prydet med lys og vinduerne pyntet med højtideligt flitter; hvor det er tilladt at være lidt god ved sig selv, og hvor folk i det mindste prøver at være søde ved hinanden; hvor næstekærlighedsbuddet ræsonnerer på en måde, så folk valfarter i kirke - i hvert fald den ene dag, hvor det hele kulminerer, og magien slippes løs.

Det kan ikke være rart, at der hænger en hørm af krudt og svovl over de første morgentimer på din første dag, som var det helvedes forgård, hvor efterladenskaberne fra aftenens fyrværkeri-banket flyder overalt i gaderne, og de uheldige ofre ligger og sover med skader på hænder og nethinder.

Og resten af landet vågner op med tømmermænd oven på en uges vellevned, der slutter med champagne og cigar, selvom man for længst er holdt op med at ryge, men på årets sidste dag må man det hele, for i morgen begynder et nyt år, en ny tidsregning, og så kan man tage sig sammen og stramme op og komme i form.

Altså når man lige har brugt den første dag på at sunde sig med skihop, chips og cola.

Nej, det kan ikke være sjovt at være den kedelige, mørke måned, hvor forsætterne folder sig ud som hvide lagener over den dårlige samvittighed; hvor livet i baklysets skær bliver revideret og divideret i godt og skidt, mens forlygterne med langt lys spejder fremad mod fremtidens does and don'ts: Spis sundere, drik mindre, dyrk mere motion, spil mindre computerspil. Bliv en god og effektiv, virksom og forbrugende borger.

Men du er nu god nok, januar.

Du er muligvis mørk og kold, men du er også rolig. Man bliver ikke forblændet eller forædt i dit selskab. Man bliver ikke stresset eller forfløjen. Man har tid til at trække vejret. Tid til at fordøje.

Men du er også mulighedernes måned. Og har man et nogenlunde godt helbred og er sluppet for tilfældig ulykke og arbitrær tragedie, er du som et blankt stykke papir, hvorpå man kan dagdrømme om spændende oplevelser og udfordrende opgaver, der ligger og venter de næste 11 måneder frem.

Du er året, der gik, og året, der kommer - samlet i ét punkt. Her i nuet.

Jeg kan godt lide dig, januar. Du er den perfekte begyndelse på året.

Februar derimod, det er en helt anden snak.