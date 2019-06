Klumme: Denne gang er basen forhåbentlig i orden

I morgen rydder jeg skrivebordet, sætter mailen på autosvar og slukker computeren. De næste mange måneder skal jeg hellige mig morlivet hundrede procent, for om en måneds tid udvider vi familien med endnu et lille, krøllet medlem. I stedet for at køre land og rige rundt og interviewe spændende mennesker kommer de fleste af mine dage til at foregå trillende rundt i lokalområdet med barnevognen.

Og størstedelen af de samtaler, jeg kommer til at have, vil handle om manglende søvn, opskrifter på babymos og ventelister til vuggestuer. Men det bliver hyggeligt. Det ved jeg, for jeg har prøvet det før.

Jeg har også en klar formodning om, at mange ting bliver lettere denne gang. Både fordi vi ikke længere er helt så grønne i forældrerollerne, men også, fordi vi har opgraderet basen gevaldigt siden første gang, vi blev forældre. Vi har ganske enkelt lært af bitre erfaringer og er ikke længere så unge og naive som for to-et-halvt år siden.

Første gang, jeg var på barsel, boede vi i en lejlighed midt på gågaden i den by, vi stadig bor i. Lejligheden var stor og lys, men den var bestemt ikke børnevenlig. Der var ingen steder at stille barnevognen, så den skulle skilles ad og slæbes ned og op fra første sal flere gange dagligt, når mor og datter skulle på tur.

Der var i sagens natur heller ingen steder, den lille kunne stå ude og sove. Det betød, at jeg traskede rundt med barnevognen i timevis hver eneste dag. Det var godt for konditionen, og de mange ekstra graviditetskilo blev hurtigt "gået af". Til gengæld efterlod det ikke meget tid til andre ting end baby. For eksempel støvsugning eller en uforstyrret kop kaffe i sofaen. Man kan vist roligt sige, at vi ikke havde tænkt ret langt, da vi overtog lejligheden kun et års tid, før vi skulle være forældre. Vi havde i hvert fald ingen anelse om, hvor meget praktikken spiller ind, når man er alene med et spædbarn fem ud af ugens syv dage.

I mellemtiden er vi blevet klogere. Vi er flyttet i hus og har nu en have, hvor den lille kan sove uforstyrret i barnevognen, så jeg forhåbentlig kan få tid til andre ting end at vandre villavejene tynde med en sovende baby. Vi har også skiftet bilen ud, så vi nu har en mere familievenlig model i stedet for den lille tredørs Fiat, vi havde før. Med den rette snilde kunne barnevognen lige klemmes ind i bagagerummet, men så var der til gengæld heller ikke plads til andet.

Vi føler selv, vi er bedre forberedt end første gang. I hvert fald på praktikken. Men vi har samtidig lært, at livet med småbørn aldrig er forudsigeligt. Og er det ikke netop det, der er så fantastisk, forunderligt og frustrerende?