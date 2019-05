For en uges tid siden blev der i dansk politik indført et nyt begreb. Formanden for Folketinget, Pia Kjærsgaard, skulle forsøge at forklare, hvorfor hendes parti, Dansk Folkeparti, var gået fra fire til et mandat ved valget til Europaparlamentet. Det kunne godt være alle "Klimatossernes" skyld, mente hun. Klimatosserne havde jo også lige været på gaderne i anledning af klimamarchen, der få dage forinden var arrangeret i lidt over en halv snes byer landet rundt. Men hvad skal der egentlig til for at være en klimatosse?

Skal man have været ude og marchere med de grønne faner? Skal man gå i genbrugstøj eller tøj, der er designet og syet af stof, der oprindelig har været plastikflasker? Skal man have bygget sit hus af genbrugsmaterialer eller bestræbt sig på kun at bruge genbrugsmaterialer, når man renoverer sit køkken? Skal man droppe alle flyrejser og slukke for vandet, mens man børster tænder?

Kræver det en køkkenhave eller minimum ét højbed med kartofler og krydderurter at være en klimatosse? Eller hvad med et lille drivhus med hjemmedyrkede tomater? Eller er det nok, hvis ens barn eller barnebarn er med i projektet "Haver til maver", der har kørt siden 2003, og nu tæller 110 skolehaver over hele landet? Er stifteren af "Haver til maver", Søren Ejlersen, en klimatosse, når han i sin nye bog "Dyrk livet" vil introducere børn til klimaforandringer ved, at de får lov at opleve, hvad der sker, når jorden bliver dyrket om foråret og sommeren, og afgrøderne høstes om efteråret?

Handler "klimatosserier" om at gøre noget frem for at skælde ud over verdens gang, der altid er lig med forandringer? Kunne det virkelig være så simpelt?