Klimakvarteret på Østerbro: Grønne områder til fordel for klimaet og fællesskabet

Oprindeligt var planen, at områdefornyelsen skulle have fokus på aktivitet og bevægelse, men i samme periode oplevede København nogle kraftige regnskyl, der gav behov for tiltag, der kunne lede de store mængder regnvand væk for at undgå oversvømmede kældre. Samtidig skulle der skabes grønne områder til glæde for beboerne i kvarteret.

Klima på dagsordenen

Stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergaard Madsen mener, at klimakvarteret på Østerbro er et godt eksempel på, hvordan man i København har vendt et problem til en fordel ved at bruge skybrudsløsningerne til at skabe grønne byrum.

"Samtidig bidrager vi til at fastholde og øge biodiversiteten, hvilket har stor betydning både lokalt og globalt. Byer over hele Danmark står over for de samme klimaudfordringer som København. Derfor kan de løsninger, vi har udviklet i klimakvarteret, være til stor inspiration for resten af landet og byer verden over. Og vi oplever allerede stor interesse for, hvordan vi gør vandet til en ressource i stedet for kun at se det som et problem", udtaler hun i et skriftligt svar til avisen.

Siden klimakvarteret fik sin spæde begyndelse for ni år siden, er der kun kommet større fokus på klima, og hvordan vi sikrer vores byer og ejendomme mod de vejrmæssige udfordringer, klimaforandringerne medfører. Klimakvarteret har derfor været foregangsprojekt for mange af de andre klimaprojekter, der er opstået rundt omkring i landet.

- Man skal også forstå, at Skt. Kjelds og de dertilhørende byrumsprojekter er født for ni år siden. Det er i virkeligheden noget af det allerførste, vi har udviklet på, når det gælder byrum med klima i, siger Rikke Lequick Larsen og tilføjer, at klimaspørgsmålet stort set ikke var på dagsordenen for bare 10-15 år siden. I dag bliver klimaet tænkt ind som en naturlig del af alle byrumsprojekter i København.