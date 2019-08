Klassisk og moderne

En pelikan, der med en let kurvet krop og et karakteristisk næb spreder sine lange, brede vinger for at flyve af sted og signalerer både lethed og styrke. Det er inspirationen bag Jaime Hayons nye lænestol, som han har designet for Fritz Hansen, der også kalder stolen for lidt af en modsætning, fordi den ikke kun er let og stærk, men også på én gang markant og enkel og har klassiske rødder trods den moderne åbne, lave silhuet.

Stellet fås i sortfarvet ask og i forskellige varianter af eg, og den afslappede stil understreges af store hynder, der er polstret med læder eller et aftageligt betræk i tekstil, så det er nemt at ændre stolens udtryk. JH97, som stolen hedder, er i butikkerne fra september til priser fra 12.500 kroner. /bb