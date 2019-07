Kjeld Bjerre: Måske er de bare kloge

Husbåde er noget skrammel, der ødelægger udsigten. Her følger tredje del af Kjeld Bjerres bådtur i Holland.

Fruen og jeg har lige været på café - eller hvad det nu hedder i Holland. Der er lidt dagligstue og Bierstube over det, og jeg tror ikke, at de serverer grøn urtete. Det var i en lille idyllisk by langs floden Vecht - v udtales som på tysk, altså Fecht. Navnet på byen har jeg allerede glemt, men den ligger midtvejs imellem Amsterdam og Utrecht - i den østlige del af det vaskeægte Holland. Og den er gude-smuk, når man ankommer ad kanalen, som altså faktisk er en flod, men den er så tæmmet, at der er tæt ved ingen strøm overhovedet, og jeg er ikke engang klar over, hvilken vej den løber - eller "går", hvis man kan sige det sådan. Turen siger en hel masse om Holland og hollænderne, og vi to halvgamle hønisser kappedes da også om at være mest filosofisk. På den ene side var vi enige om, at sejlads på kanalen er den rene og skinbarlige idyl - der er smukt på en nuttet og velordnet måde. Der er mægtige hængepil, som dypper deres kaskader af løv helt ned i vandet, mængder af hortensia i alskens kulører - små huse, store huse og fine huse med plæner lige ned til vandet, og hver og en har sin egen terrasse med tehus og en lille båd fortøjet ved det private bolværk. Og pludselig åbner landskabet sig, og der er græssende køer, heste og får, så langt øjet rækker - vilde ænder og gæs i hobetal - og husbåde ...

Idyl Og når nu han sagde husbåde - der er snart lige så mange, som der er ænder. Og de er fan'me ikke ret kønne - ikke ænderne, men husbådene! Og natur i form af utæmmet og "naturlig" natur, er der absolut ingenting af. Det er som at sejle rundt i folks som oftest nysselige haver - kun afbrudt af enkelte og nærmest hysterisk velordnede landbrug, hvor ikke et græsstrå står forkert. Det er ikke noget, jeg ved, men jeg gætter på, at hollænderne har mindst lige så store problemer med sprøjtemidler i grundvandet, som vi kender det fra Danmark. Men det var husbådene, vi kom fra, og det gør mig faktisk ganske ondt at sige noget som helst negativt om dem, fordi jeg altid har haft en hemmelig drøm om at have en husbåd på en hollandsk kanal - den rene og skære romantik: Man bygger bare et flydende hus og bugserer det et passende sted hen - langt ude på landet, i en lille by eller midt inde i Amsterdam - her bor man så. Uden bøvl med matrikelnumre, skøder og tinglysning - det kan vel ikke blive ret meget mere romantisk, smukt og socialt?

Socialt Men realiteten er, når man betragter husbådene fra kanalen, at de set over en kam er noget skrammel, som ligger og flyder alle vegne og ødelægger udsigten for alle os, der kommer tøffende for at nyde udsigten. Alle os borgerdyr! På den anden side er det smukt, at hollænderne har tradition for at se igennem fingre med, at det altså er sådan, en del af befolkningen har fundet lykken - med en slags udvidede kolonihaver: Rige fok har købt alle de mest attraktive grunde med den fedeste udsigt og så videre - folk uden penge, men med initiativ, har så banket en husbåd sammen og smidt den, hvor de ligesom kunne komme til det - og samfundet har set igennem fingre hermed. Det, synes jeg faktisk, er helt igennem smukt - en slags småborgerlig socialisme, hvor dem med evnerne og heldet også godt kan unde de mindre heldige, at de får noget godt ud af livet på deres egne betingelser. Lev og lad leve - "new deal" på hollandsk!

Skurvogne Sådan er det ikke mere. Jo, det vil sige, at de rige sidder stadig på flæsket og alle de bedste adresser - den del af dealen står ved magt. Men fattigrøve kan ikke længere bare parkere deres husbåde, hvor de har lyst, men skal både registreres og betale ved kasse 1. Og det er markedet, som bestemmer prisen. Alle de tusinder af gode pladser, som der i tidens løb er vundet hævd på, handles i dag til skyhøje priser. Det er ikke folk på kanten af samfundet, som her finder en alternativ livsstil - nej, det er velbeslåede folk fra byerne, de kreative og veluddannede, som køber pladserne og bruger dem som fritidshuse. Og hvor husbåde i gamle dage var større og mindre både, som blev bygget om til beboelse, så ligner den typiske husbåd i dag en skurvogn, som flyder på en ponton støbt i beton. Forestil dig en lang række på 25, 50 eller 100 firkantede kasser af brædder, med fladt tag og grimme vinduer. Som regel er de dårligt holdt, de har ikke været malet i årevis, og der er ikke så meget som en potteplante at se noget steds.

Blomster Og der er endda mange af husbådene, som er ret nye og forsynet med store vinduer, så vi kanal-sejlere kan kigge ind og konstatere, at de er dyrt og fint indrettet - med arkitekttegnede møbler og den slags. Så det er altså ikke, fordi de ikke har penge - de har tydeligvis råd, hvis de skulle få lyst til at male og i det hele taget fikse deres husbåde lidt op. Ligesom i en dansk kolonihave, hvor vi jo traditionelt bruger få penge, men masser af tid, fantasi og talent på at få det hele til at tage sig smukt ud - fordi: Så bliver vi alle sammen lidt gladere - s'gu da! Og sådan er der heldigvis også enkelte hollændere, der tænker. Især dem, som ejer de rigtig gamle husbåde - altså gamle kanal-dampere, som er bygget om til beboelse - de er som regel fint vedligeholdt og ligner sejlende blomstergartnerier.

Sleeper Og så er der en helt tredje type, som vist ikke rigtigt findes i større stil andre steder end i Holland - dem, som ikke bor i deres både, men bruger alt deres krudt på at holde en eller anden gammel arbejdsbåd i fineste og kampdygtige stand. Jeg tror faktisk, at næsten enhver hollandsk mand har en hemmelig drengedrøm om at være skipper på en floddamper - det være sig en lægter, men allerhelst en slæbebåd. Og der findes tusinder og atter tusinder af slæbebåde - fra de mindste små havne-slæbere, som strengt taget blot er joller med for store motorer - til egentlige "sleepers" med 5-800 langsomme diesel-heste. Og når nu ikke man blev flodskipper, men skolelærer, bankmand eller noget helt fjerde, så kan man da realisere barndommens drøm ved at købe sin egen gamle arbejdsbåd og sætte den fint i stand. Og når jeg siger fint, så mener jeg perfekt - det er stolte og smukke skibe, og der er ikke en finger at sætte noget steds. Hver sommer er der træf flere steder i landet - udelukkende for de gamle sleepers - det er et syn for guder, og det kan i øvrigt ses på Youtube. Men igen: Det var husbådene, som vi kom fra - den helt store majoritet af husbåde er tudegrimme - regulære øjebæer. Og det kan da godt undre, fordi hollændere i almindelighed er ganske småborgerlige og nøjeregnende, når det eksempelvis kommer til deres huse og forhaver - de bliver holdt og arrangeret i en grad, så de ligner brochurer - de er virkeligt optaget af at signalere perfektion og orden på tilværelsen. Hvorfor er de så ligeglade med, at deres husbåde ligner noget, der er løgn? Jeg tror, at jeg kender svaret: Inde bag de ofte store vinduer er der jo vældig fint og nobelt - og der sidder de så og kigger ud på os kanal-sejlere. Og vi må gå ud fra, at de nyder udsigten, for den er ganske dyrt betalt - og personligt stiller jeg da også gerne op som en del af underholdningen, så længe jeg til gengæld kan få lov til at se og studere deres liv. Vi ser dem, og de ser på os - men de ser aldrig sig selv - og derfor er de ligeglade! Hollandske arkitekter er verdensberømte, men har tydeligvis ikke knækket koden, hvad angår husbåde. De bør få fingeren ud, så vi kan få nogle smukke og moderne husbåde frem for de fantasiforladte kasser, som bliver bygget i tusindvis i disse år.

Dårlig samvittighed Fruen og jeg blev som sagt helt filosofiske, da vi sejlede igennem nogle af de smukkeste gamle byer på vejen til Utrecht. Det, vi tænkte, var, at hvis vi ser bort fra husbådene, så er det dog forbavsende, så smukt 15 millioner hollændere har forstået at indrette sig i et land, der er lidt mindre i areal end Danmark. Og den store forskel på os og dem ligger faktisk i, at vi så at sige er født med en guldske i røven, hvad angår smuk natur. Og vi har til gengæld dårlig samvittighed, hver gang vi laver lidt om her eller hisset - vi skal jo passe på den oprindelige natur - uha-da-da ... Sådan er det ikke i Holland - de har ikke noget natur og har aldrig haft det, siden de fældede alle egetræerne og lavede dem til skibe. Landet var ganske lille og bestod af utiltalende og ikke synderligt beboelig sump - de har så inddæmmet, opdyrket, gravet kanaler og gud ved hvad - men de har fan'me gjort det selv - og som en mand, der har bygget og opdyrket sin egen smukke kolonihave: Ingen skal komme og fortælle ham, hvordan han skal indrette, dyrke og "udnytte" den. Sådan har hollænderne det med hele deres land - de har selv bygget det, og ingen skal fortælle dem, hvordan det gøres bedst. I Danmark var der smukt og fint fra tidernes morgen, og det kan næsten kun blive ringere, for hver gang vi gør eller bygger noget - al udvikling er altså i nogen grad forbundet med dårlig samvittighed, og det må vi se at komme ud over.