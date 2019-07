Kjeld Bjerre: De er lidt skøre - ligesom os

Om ikke at kunne forstå hinanden og trafikforvirring. Her følger anden del af Kjeld Bjerres bådtur i Holland.

Og endelig har vi det til fælles, at lige netop disse traditionelle værdier er under pres for tiden. Men det er altså sjovere at se på forskellene, så det gør vi.

Og en anden ting, vi er meget enige om, er værdien af, at der ikke er for langt fra bund til top - og at vi giver hinanden plads til at leve efter forskellige normer.

Jeg vil gerne fortælle om nogle punkter, hvor hollænderne er markant forskellige fra os danskere. Fordi det jo er forskellene, som gør os eksotiske i hinandens øjne. Og lidt sjove. Og tro mig - hvor spøjse vi end finder hollænderne, så gør det ikke så meget. Følelsen er nemlig gengældt - hollænderne synes også, at vi er et løjerligt folkefærd.

2: ? ser det ud til, at man bevidst blander det hele sammen og satser på frihed under ansvar - og alle opfører sig faktisk meget-meget pænt.

Kager fra Deen

Noget, der straks springer i øjnene, er de hollandske bagere - de er simpelthen ikke værd at skrive hjem om. De er sådan cirka på niveau med de engelske, og det er sgu ikke noget at prale af.

Og det er et problem for sådan en som undertegnede, der igennem et snart langt liv har sat pris på ordentligt brød - den slags, man primært får i Frankrig. Og jeg tænker altså ikke på de friske flutes, de "bager" dagen igennem i supermarkedet - nej, jeg tænker på de små og ydmyge artisan-bagere, som ligger her og der og alle vegne. Det er det første, jeg gør, når vi kommer til en by i Frankrig - at finde den gode bager. Han kan være svær at finde, men han er der!

Det er typisk manden, der bager, og konen, som langer over disken - de har kun tre-fire forskellige slags brød og måske to slags kager, men det er til gengæld brød, som får himlens klokker til at ringe.

Se, det er bagekunst, og de kalder sig da også "artisan" - og det får sådan en som mig til at spise brød, ost og oliven - morgen, middag og aften. Og det har hele den civiliserede verden efterhånden indset, så der også i Danmark er bagere, som er ved at komme efter det - og for nu at sige det meget kort: Sådan er det ikke i Holland. Det mindst ringe brød på disse kanter er "bake off" fra supermarkedet.

En dag brokkede jeg mig til min gode ven, Jan van Dijk - han havde lige spist sin madpakke og var med et saligt smil i færd med at åbne en kageæske fra den lokale bager - en overdådig konstruktion af flødeskum, creme og kulørt pynt - bward - og det sagde jeg til ham. Og samtidig lovede jeg, at jeg en dag ville tage en rigtig kage med - fra Danmark - en rabarbersnitte fra Kagehuset - de er uforskammet gode - uhyggeligt meget bedre end det sukkerstads, han sad og skovlede indenbords!

Men det glemte jeg så, næste gang jeg kom - men tænkte, at jeg som en midlertidig løsning kunne købe et par af den sædvanlige hollandske slags - men da Jan så æsken, hoppede han rundt på værkstedet og slog sig på lårene af grin: Mig kan du fan'me ikke snyde!

Jeg havde ikke lige lagt mærke til, at der med store bogstaver stod "Deen" på æsken - det svarer sådan cirka til vores Netto ...