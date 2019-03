46-årige Anders Granhøj blev uddannet på Hotel Svendborg for godt 22 år siden. Som ung nyuddannet kok tilbragte han flere år i Frankrig, hvor han har været med til at vinde Michelin-stjerner og andre priser. I Svendborg er han blandt andet kendt for sin madkunst på Torvet, Brogade 13 og Hotel Christiansminde. Efter en selvvalgt treårig orlov fra den gastronomiske verden, hvor han var køkkenchef på Skolerne I Oure, overtog han i september sidste år køkkenet på Hotel de Luxe Stella Maris i Kogtved ved Svendborg.

Anders, du har valgt at basere din ret på havregrød. Hvorfor det?

- Jeg synes, det er ret interessant, om man kan vække barndomsminder gennem mad. Da jeg tog en pause fra gourmetverden for at lede et køkken på en højskole, fandt jeg ud af, at havregryn var mega populært til morgenmåltiderne. Havregryn er en billig råvare, som er helt fantastisk. Det er noget, vi alle sammen er vokset op med. Jeg ville gerne raffinere havregryn, og se om jeg kunne løfte den til et niveau, så man kunne servere den på en hvilken som helst god restaurant. Det har jeg gjort i en kombination med jomfruhummer.

Og sangens tekst, hvordan er du gået til den?

- Nu er højskolen sådan lidt "akademisk". Jeg er ikke ikke akademiker. Jeg er kok, men kender højskolelivet fra mit tidligere arbejde, hvor jeg har lavet mad sammen med højskoleelever, hvor vi har haft meget få penge til at frembringe tre måltider. Men jeg fik altså ikke topkarakter i dansk i sin tid, så jeg har fået hjælp af en ven, der har forstand på den slags. Han analyserede teksten og gav mig nogle stikord - mærkes, høres, ses, nutidsglæde og håb for fremtiden - som jeg tog udgangspunkt i.