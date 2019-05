Kandiserede abrikoser med candyfloss

Mandler og kokosmælk blendes helt glat på en blender med et nip salt. Herefter passeres cremen gennem en fin sigte og køles ned, den må gerne være frostkold.

Abrikoser skylles, og stenen tages ud uden at halvere abrikosen. Lægges i et ildfast fad med bagepapir i bunden og drysses med flormelis i et jævnt lag. Bages i 15 minutter ved 180 C. Abrikoserne afkøles, og lagen gemmes.