? Hej Kjeld - du skal ikke sætte det her i avisen. Kun efter aftale (okay, det er hermed en aftale ... red.).

Men vi går altså og tumler med noget, som vi mangler en løsning på, og det gælder nok også for andre. Vi har forsøgt at finde svaret på nettet, men uden held.

Vi har et Juliane-drivhus, men ønsker at gøre det større. Det var ret dyrt i sin tid, og vi har selv malet det - for at spare penge. Og nu er vi blevet så glade for det, at vi også bruger det til at hygge i forår og efterår - og så synes vi, det er for småt.

Kan man mon sætte to sammen med en åbning på mindst to fag - så det føles som ét stort hus?

Kan udvidelsen eventuelt sættes vinkelret på, for det passer bedst hos os, fordi vi skal kunne køre med bil og trailer foran drivhuset?

Det skal jo nok have en forstærkning omkring åbningen for at gøre det stabilt. Vi kan sagtens lave noget selv, men kan ikke smede, men det kan vi nok får hjælp til.

Vedhæfter nogle fotos.

Venlig hilsen

Lise, Aalborg

! Hej Lise - idéen er oplagt, og først var jeg fyr og flamme, fordi jeg tænkte: Selvfølgelig kan man da købe ekstra sektioner, så man kan udvide sit drivhus uden at skulle købe et helt nyt - eller hvad?

For en sikkerheds skyld tjekkede jeg lige hos Juliana, og svaret viser sig at være et om ikke ligefrem rungende, så dog beklagende: Nej, man kan ikke købe ekstra sektioner.

Det er da ellers en ret indlysende idé, og du er garanteret ikke den første, som har tænkt i de baner, men forklaringen er, at de små (og lidt større) drivhuse er lavet med gennemgående profiler i rygning, fodrem og toprem - og hvis de skal skiftes, så skal drivhuset jo faktisk pilles helt fra hinanden, og de længere profiler og ganske centrale profiler vil også koste et par kroner.

Svaret er altså, at det ikke er noget, som får Juliane-folkene til at klappe i hænderne.

Men de oplyser dog, at man på deres hjemmeside kan bestille næsten alle nødvendige stumper til sådan en projekt som reservedele.

Og personligt vil jeg da gerne tilføje, at hvis man er lidt fiks på fingrene, så er det ikke den helt store sag at lave en form for beslag til samling af de bærende profiler - alt andet lige handler det bare om lidt alu-plade i passende dimensioner og dertil en pose med popnitter. Det er sådan nogle javertusser, du kan købe i byggemarkedet hos Harald og alle mulige andre steder: Du borer et hul igennem to plader, putter nitten i og trækker den til med en særlig tang (koster kun en hund) - vupti, sådan samler du to alu-plader eller -profiler. Og fornuftigt udført er det faktisk en meget stærk samling!

Før vi jubler, skal det så lige siges, at reservedele til drivhuset er relativt dyre - eller sagt på anden vis: Hvis du køber et helt drivhus som reservedele, bliver det en hel del dyrere, end hvis du køber huset som en samlet enhed.

Hvis det er en fordobling af drivhusets areal, du er ude efter, så giver det altså mere mening at købe et drivhus mere og placere det i forlængelse af det andet - eventuelt (hvis jeg forstår dig rigtigt) med en passende afstand, så der opstår et rum imellem de to huse.

Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår din idé om, at der skal være en "åbning" imellem de to huse - er det en slags overdækket terrasse, vi taler om?

Tanken får under alle omstændigheder mine nakkehår til at stritte: En hvilken som helst åbning - faktisk bare en åben dør - kan være katastrofal, når det stormer om efteråret. Vinden kan så let som ingenting skabe et overtryk inde i bygningen, så den helt bogstaveligt letter fra jorden - og eksempelvis lander inde hos naboen. Og hvis vinden kommer fra den modsatte side, kan det skabe undertryk og turbulens, som får en så skrøbelig bygning til at klappe sammen.

Du kender det fra de stormskader på bygninger, vi hører om hvert år: Et par tagsten eller en enkelt tagplade river sig løs i stormen - så er der hul, og er der adgang for vinden, som suser ind på loftet, og snart letter hele taget. Faktisk er det som oftest tagsten på læsiden, som "suges" af.

En let bygning som et drivhus er ekstremt udsat for den slags, og vi taler om store kræfter - derfor må der under ingen omstændigheder være åbninger, som ikke kan sikres, når de melder om kuling fra nordvest.

Jeg ønsker absolut ikke at tage pippet fra dig og din handyman, for hvor der er vilje, er der også vej - og vi er jo nogle stykker, som er skruet sådan sammen, at livet er sjovest, når der er lidt udfordringer. Men det er der så også i jeres projekt!

Du spørger, om udvidelsen kan placeres vinkelret på det eksisterende drivhus - jah, det kan det vel. Eller rettere: Ja, det kan godt lade sig gøre, meeeen ...

For at sige det ligeud, så roder I jer ud i noget snavs. Udfordringerne ved at lave en vinkelbygning med alt, hvad det indebærer af skotrender og grater, er altså på et andet niveau. For nogle vil det afgjort være her, det sjove begynder, men for andre vil det være indledningen på deres livs mareridt.

Jeg synes, at I skal spørge jer selv, om det ikke vil være bedre at bruge kræfterne på en forholdsvis enkel forlængelse af drivhuset - en sikker sejr - end at rode sig ud i noget ganske kompliceret, som let kunne ende i et nederlag?

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre