Inges kinesiske køkken: Wok aubergine

Vi er i gang med august måneds skole, hvor jeg viser dig nogle nemme, kinesiske retter. Dem har jeg lært at lave i forbindelse med mit toårige ophold i millionbyen Shanghai, hvor vi også har et fotostudie.

Kina må i den grad siges at være kontrasternes land. Der går ikke en dag, uden at man har oplevet noget særligt, når det handler om lugte, mad, holdninger, tøj, butikker, ting, som man kan købe, utænkelig dårlig kvalitet eller fantastiske butiksindretninger. Her er dage, hvor solen skinner, kaffen er den bedste i verden, og livet er godt.

400 g aubergine

1 rød peberfrugt

1 gul peberfrugt

2 spsk vand

1 tsk salt

1 tsk sukker

1 spsk lys soja

1 spsk mørk soja

1 spsk hoisan-sauce

1 spsk maizena rørt op i vand

1 spsk sesamolie

Skær grøntsagerne i trekanter og steg kort i rigeligt olie. Lad dem dryppe af.

Bland vand, salt, sukker, begge slags soja og hoisan-sauce og varm det op i en wok.

Tilsæt grøntsagerne og steg cirka et minut ved høj varme.

Tilsæt maizena-blandingen og sesamolie og vend rundt.

Server til ris.