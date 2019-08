Inges kinesiske køkken: Tomater og æg

Vi er i gang med august måneds skole, hvor jeg viser dig nogle nemme, kinesiske retter. Dem har jeg lært at lave i forbindelse med mit toårige ophold i millionbyen Shanghai, hvor vi også har et fotostudie.

I første lektion fortalte jeg, at et kinesisk aftensmåltid består af flere såkaldte mono-retter, typisk to-tre grøntsagsretter, måske en tofu-ret og så en kød- eller fiskeret.

Typisk får man hver sin skål med ris, og så lægger man lidt af en af "mono-retterne" ovenpå og spiser det sammen med risene. Derefter tager man lidt fra en anden ret og topper sin ris med, såsom den ret, vi skal lave i dag. Jeg har været på flere madkurser i Shanghai, fordi det er meget interessant at lære et folk at kende via deres spisevaner.

4 æg

1 spsk. olie

4 store tomater

2 spsk. tomatketchup

½ dl vand

Lidt maizena rørt op i vand

Purløg til pynt

Pisk æg sammen og lav bløde røræg med en spatel.

Tag røræg fra panden.

Skær tomat i både og steg på panden med ketchup og vand. Lad det koge lidt ind og tilsæt maizena.

Tilføj æg.

Klip purløg fint og vend i.

Server med ris.