Inges kinesiske køkken: Klassisk kinesisk hvidkål

Her er sidste lektion i august måneds madskole, hvor vi laver de retter, som jeg har lært at lave under mit toårige ophold i millionbyen Shanghai i Kina, hvor vi også har et fotostudie.

I gamle dage havde man en grøddag, men umiddelbart tænker jeg ikke, at det er den vej, vi skal. Det virker for radikalt for mange, og der er for mange referencer til hippier, hipstere eller fattigmandskost.

En anden og meget mere interessant tilgang er at bruge kød som smagsgiver i stedet for de polariserede enten-eller-løsninger. Her er det kinesiske køkken et fremragende eksempel.

700 g hvidkål

75 g bacon

2 spsk. hakket ingefær

1 dl vand

1 spsk. lys sherry

½ dl soja

1 tsk. salt

½ tsk. peber

Steg bacon i olie i et minut og tilsæt hvidkål i mundrette stykker sammen med ingefær.

Steg to minutter og tilsæt vand, soja og sherry og lad det simre, indtil vandet er fordampet.

Smag til med salt og peber.

Spis retten oven på ris, som kineserne gør.