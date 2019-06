Inges grillkøkken: Svinemørbrad med ostefyld

Jeg har læst mig til følgende, som jeg gerne vil dele med jer i grillskolen her i juni: Anvend trækul til mindre kødstykker og pølser. Det giver hurtig opvarmning og kraftig varme. Til grilning af mellem kødstykker er en blanding af trækul og briketter bedst. Til store kødstykker, der skal grilles langsomt, anvendes udelukkende briketter.

Kotelet, der er to centimeter høj, skal have fire minutter på hver side. Nakkekoteletter skal have det dobbelte.

En hel svinemørbrad skal have 4,5 minut på alle fire sider.

En entrecote, der er to centimeter høj, skal have halvandet minut på hver side.

En hakkebøf skal have fire minutter på hver side.

En hel oksemørbrad skal have cirka 30 minutter, men her anbefales at bruge stegetermometer for at sikre sig, at ved 55-60 grader er den rosastegt.

Ved kort grilltid skal kødet være tæt ved gløderne, og ved lang grilltid skal kødet være langt fra gløderne.

1 svinemørbrad

1 tsk. salt

½ tsk. peber

35 g flødeost (her er brugt den grønne Pikant-ost)

1 lille rødløg

½ rød peberfrugt

1 kvist rosmarin

125 gram bacon

Skær rødløg og peberfrugt i tynde strimler.

Skær en lomme i den afpudsede svinemørbrad og fyld med en blanding af flødeost, rødløg og peberfrugt.

Sno bacon omkring og læg rosmarin ved. Sno med vådt kødsnor.

Grill mørbraden cirka fire og et halvt minut på dens fire sider.

Kødet må godt være lidt rosa indvendig, ellers skal det steges cirka fem minutter på hver side.

Server med salat.