Inges Køkken: Rispapiruller

Minglemad, som vi har om her i maj, skal man kunne spise med fingrene, så man ikke behøver at jonglere med både tallerken og glas. For flere år siden købte jeg en bog om minglemad, og siden har jeg gjort mine egne erfaringer ved alle de fester og receptioner, vi har holdt på vores fotostudier. Efter min mening er konceptet fantastisk, fordi man ikke behøver at begrænse sig, når man inviterer gæster.

1 pakke rispapir (12 styk)

2 avocado

1 håndfuld mynte eller citronverbena

250 g spæde spinatblade

2 håndfuld ærteskud

1 bakke solsikkespirer eller lignende

Sorte sesamfrø

1 dl grøn pesto

Frigør avokadoen for skal og sten, og del den i 12 skiver. Skyl mynten og spinatbladene.

Placer et meget vådt viskestykke på et spækbræt. Viskestykket skal være meget vådt hele tiden. Læg et stykke rispapir på klædet, så papiret bliver blødt, vend papiret og tilfør eventuelt ekstra vand.

Placer avocado, mynte, spinat og spirer på midten af papiret. Læg det hele i forlængelse af hinanden, men sørg for at holde tre centimeter i hver side fri. Fold siderne hen over fyldet og rul derefter rullen så stramt, som du kan.

Læg rullen til side. Placer eventuelt et fugtigt klæde over og vær opmærksom på, at rullerne helst ikke må røre hinanden, da der er en risiko for, at de klæber sammen.

Skær rullerne over lige inden serveringen.

Server med sorte sesamfrø og en dip til.