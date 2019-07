Inges Køkken: Kæmpeeskimo-is

De kommende uger skal vi lave is, for vi har is-skole her i juli: Den fede, den sunde, den nemme og den sjove. Vi er nået til den nemme.

For en del år siden lavede jeg en kogebog. Faktisk en ud af tre kogebøger, hvor vi lavede en kæmpeeskimo i den nemme udgave. Forleden da jeg var ude og køre, så jeg en reklame for en isproducent, som lavede kæmpeeksimo-is i literbøtter og kom til at tænke på min gamle opskrift. Det er nemlig særdeles nemt at lave sin egen.

Den nemme

150 g god chokolade

2 dl fløde

800 g lækker vaniljeis

2 dl solbærsyltetøj

Finhak chokolade og smelt den i fløden.

Anret isen i en skål med solbærsyltetøj.

Hæld chokoladesaucen over.