Inges Køkken: Grøntsager på grillen

I juni har vi grillskole, hvor vi griller alt andet end pølser. Grøntsager er nemme at grille. Peberfrugter er gode at grille, til de er sorte, og så flå dem. Prøv også halve romaine-salathoveder og kvarte spidskål eller hvad med en portobello-svamp i stedet for en bøf i burgeren?

Et sikkert hit er majskolber. Lad majskolberne trække i koldt vand i 15 minutter, så brænder bladene ikke på grillen. Grill majskolberne i cirka 15 minutter og vend dem jævnligt.

400 g. små gulerødder eller gulerødder i kvarte.

1 spidskål

400 g asparges

4 løg

2 spsk citronolie

1 tsk salt

½ tsk friskkværnet peber

Grill de hele små gulerødder og asparges i cirka tre minutter på hver side.

Skær spidskålshovedet i kvarte og steg på tre sider i cirka fire minutter på hver side.

Skær løg i kvarte. Behold skrællen på og grill i tre minutter på hver af de tre sider.

Server de grillede grøntsager med et dryp af olie samt salt og peber.