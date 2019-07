Inges Køkken: Den moderne mælkedreng

De kommende uger skal vi lave is, for vi har is-skole her i juli: Den fede, den sunde, den nemme og den sjove. Vi er nået til den sunde. Dette er den klimarigtige og korrekte veganer-is, der består af mandeldrik, nødder og vanilje og så lakridsrod som ispind.

Da jeg var barn, gik vi altid og tyggede i en lakridsrod. Så hvis du gør det, så sparer du ispinden og redder verden - bare en lille smule.

Den Sunde

100 g blandede nødder

1 vaniljestang

2 dl agavesirup

½ liter mandeldrik

6 lakridsrodsstænger (bruges som ispinde)

Rist nødderne på en pande.

Flæk vaniljestangen og skrab kornene ud.

Finhak vaniljestangen og blend sammen med nødderne.

Bland alle ingredienser sammen og kom i ispindeforme og stik en lakridsrod i hver og frys.