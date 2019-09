Hvis bindingsværk kunne tale

Sten for sten har Martin og Anja Sohne genopført deres nye hjem på et 300 år gammelt fundament. Med respekt for historien har de forvandlet det gamle bindingsværkshus ved havet til et moderne hjem. Genbrug og bæredygtighed er nøgleordene i istandsættelsen, og der er tænkt nøje over de mange detaljer.

Men da parret først fik banket hul i muren, viste det sig, at der skulle lidt mere til at gøre huset til det hjem, de drømte om.

I udkanten af Præsteskoven ved Nordenhuse ligger Lenes hus. Et flere hundrede år gammelt bindingsværkshus så tæt på havet, at man kan mærke gusen, når vinden fejer ind over Storebælt.

Martin Sohne, 50 år. Anja Sohne, 45 år. Sammen har de tre døtre - Zelina 24 år, Ann Sofie 22 år og Simone på 20 år. De to ældste er flyttet hjemmefra, og yngste datter Simone er i lære som kok i København, men bor hos Martin og Anja, når hun er hjemme. Familiens to hunde og en kat skal desuden også bo i huset.

Hvis vægge kunne tale

Bid for bid gik håndværkere i gang med at pille huset ned. Det var vigtigt for parret, at arbejdet blev udført af professionelle fagpersoner, der havde erfaring med genopbygning af gamle huse. Anja og Martin Sohne blev nemlig hurtigt klar over, at de ville genbruge så mange materialer som muligt.

- Huset er oprindeligt bygget af genbrugsmaterialer. Det var naturligt at bruge, hvad man havde dengang, og det vil vi også gerne gøre. Både fordi det er miljøvenligt, og for at bevare den ånd, huset er bygget i, fortæller Anja Sohne om bindingsværkshuset, der er opført i 1700-tallet.

Det betød, at ægteparret måtte i gang med grundig research for at finde ud af, hvordan huset oprindeligt så ud, og ikke mindst hvordan man byggede huse dengang.

- Vi så gamle billeder af huset, og bag væggene fandt vi gammelt bindingsværk, fortæller Anja Sohne.

Brik for brik kunne de stykke husets oprindelse og historie sammen.

Det er især Anja Sohne, der har brugt meget tid og mange kræfter på at læse om fortidens byggemetoder og materialevalg. Sammen har ægteparret købt og fundet materialer til huset rundt omkring i Danmark. Mursten, døre, bindingsværk og trappesten kommer alt sammen fra gamle gårde og godser. Hver en væg i huset er muret op af sten, der fortæller en historie.

- Hvis bare vores vægge kunne tale. Tænk på alt det, de har set og hørt gennem tiderne, funderer Martin Sohne.

Helt atypisk for nutidens byggestil er stenene i muren lagt skævt.

- Sådan gjorde man førhen. Og det var ikke nogen nem opgave at få mureren til at gøre sit arbejde skævt, for de er så vant til, at alt i dag skal være snorlige, fortæller Anja Sohne.

Går man på opdagelse i det 210 kvadratmeter store hus, kan man her og der finde små, finurlige detaljer. Som en skæv mursten, der er muret i på tværs, en sten, som parrets yngste datter, Simone, fandt på stranden, og ældgamle mønter, som er blevet muret ind.