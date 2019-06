Hvidvin med smæk på smagen og høj syre

Og så er der ting, som er givet på forhånd, når en vinbonde går i gang med at dyrke vinplanter. Hvis man beslutter sig for at plante sauvignon blanc i sin mark, ved man, at det vil give vin med nogle bestemte aromaer, hvis man ikke gør noget for at undertrykke dem.

Men en vinbonde kan på mange måder påvirke, hvordan vinen i flasken kommer til at dufte og smage - både mens druerne endnu hænger på vinplanterne, og når de er i vineriet, i færd med at blive omdannet til vin. Alene udvalget af industrielt dyrket gær og enzymer, der kan styre gæringen frem til et på forhånd givet resultat og fremme bestemte aromaer i vinen, rummer praktisk talt en videnskab for sig.

Sommervin: Vinbønder og vinskribenter ynder at tale om terroirets betydning for vinens udtryk; hvilken jordbund har druerne vokset i, hvordan var mikroklimaet i vinmarken, hvordan er vinplanterne i det hele taget dyrket, og huskede vinbonden i øvrigt at konsultere sin månekalender, inden han sprøjtede mod skadedyr?

2018 Sauvignon BlancFlaxbourne, Marlborough, New ZealandSuperbrugsen: 79,60 kroner (13 procent)Lys i glasset med udtalt svedig duft og nedenunder viser sig krydderurtebed, passionsfrugt og et strejf af hyldeblomst. Der er mere passionsfrugt og hyldeblomst i smagen, og det bidrager til en høj frugtsødme. Frugten står klart i smagen, og på grund af den veldoserede syre, som trækker mundvand, er vinen forholdsvis nem at drikke. Med skruelåg. Fire små stjerner.

Forstærkende effekt på aromaer

Sauvignon blanc er den ene af forældrene til cabernet sauvignon, der er en naturlig krydsning af den grønne drue og den blå cabernet franc. I begge blå druer finder man typisk aromaer af solbær og grøn peberfrugt, og de kan direkte henføres til to kemiske forbindelser, henholdsvis merkaptometylpentanon (som også findes i en række andre druesorter) og metoxyisobutylpyrazin (som også findes i merlot og carmenere - og i peberfrugt).

Ikke mindst i New Zealand, hvor sauvignon blanc er den klart vigtigste drue for vineksporten, går man op i at finde ud af, hvorledes landets sauvignon blanc-vine adskiller sig i kemisk sammensætning fra vine på samme drue fra andre verdensdele. Der er blevet forsket i druesorten i årtier, og det står klart, at det ikke kun er de enkelte kemiske forbindelser, som har betydning for vinens aromaer og smag, men også blandt andet den forstærkende effekt på aromaerne, som stoffet damascenon har. Det findes i næsten alle vine, og det er blevet bevist, at stoffet i en vin sænker grænsen for, hvornår menneskets lugtesans er i stand til at opfange duften af grøn peberfrugt.

Også her kan vinbonden få indflydelse på den vin, der ender i flasken, for det er muligt at øge mængden af damascenon ved blandt andet at undervande vinplanterne, give druerne skygge og ved at udbløde druerne ved lav temperatur og pumpe mosten over druerne (med undtagelse af orange vin vil det kun være relevant for rødvine).