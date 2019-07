Hvem arver os, hvis vores datter dør før os?

? Kære Monica Kromann. Min mand og jeg er gift og har sædvanligt formuefællesskab. Vi har sammen en datter, som i dag er gift og har to børn. I 1999 oprettede vi et testamente, hvor vi bestemte, at alt, hvad vores datter måtte arve efter os, skal være hendes skilsmissesæreje.

Nu er vi kommet i tvivl om, hvad der sker, hvis vores datter dør før os. Er det så vores børnebørn eller hendes mand, der arver os?

Med venlig hilsen Den bekymrede mormor ! Kære bekymrede mormor. Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende:

Skilsmissesæreje betyder, at der i tilfælde af skilsmisse er fuldstændigt særeje, men formuefællesskab ved død. I forhold til jeres testamente betyder det, at hvis jeres datter overlever jer og sidenhen bliver skilt, vil hun kunne modtage arven fra jer som fuldstændigt særeje, uden at jeres svigersøn modtager en del af arven.

Hvis jeres datter overlever jer og derimod forbliver gift med sin ægtefælle, indtil en af dem afgår ved døden, vil arven fra dig og din mand indgå i deres formuefællesskab. Det betyder, at såfremt jeres svigersøn bliver længstlevende, vil han i tilfælde af jeres datters død udtage halvdelen af formuefællesskabets aktiver som boslod og herefter arve halvdelen af det resterende, hvorefter jeres børnebørn vil arve resten, medmindre andet er bestemt i et testamente oprettet af jeres datter.

I tilfælde af, at jeres datter mod forventning afgår ved døden før din mand og dig, vil hendes livsarvinger træde i hendes sted, da det følger af arveloven, at såfremt et barn er død, træder dets børn i dets sted og arver indbyrdes lige. Dermed vil jeres to børnebørn træde i jeres datters sted og arve jer.

Jeres svigersøn er altså ikke arveberettiget, såfremt jeres datter afgår ved døden før jer.

Jeg håber, ovenstående besvarede dit spørgsmål. Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg omkring arveretlige problemstillinger på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse. Med venlig hilsen Monica Kromann

Advokat (H) mk@advokatkromann.dk