Hvad skal du købe?: Guldglimt fra de tyske vinmarker

Det gælder for eksempel vinene fra marken Goldtröpfchen i Piesport ved Mosel. Her har både Grans-Fassian, Nik Weis - St. Urbans-Hof og Schloss Lieser fået usædvanligt drikkeklare vine ud af den voldsomt varme årgang. De sprænger ikke syreskalaen, men de gør sig til med lækker, moden abrikos- og limefrugt, en salt mineralitet og smag af knust klippe (ja, det er det altså).

Vinene blev udfordret - høsten var smuk

2018 var et usædvanligt år - om 20-30 år vil vi måske konstatere, at det blot var et af mange varmere år - med intens og langvarig varme, mange solskinstimer og ikke så meget regn. Druerne udviklede meget sukker (og derfor høj potentiel alkoholstyrke) og mindre syre end i køligere år, og den manglende regn var sammen med varmen og den megen sol en udfordring for vinplanterne.

Opmærksomhed på løvhanget, syreindholdet og pH-værdien var ikke mindre vigtigt sidste år. Ekstreme vejrforhold er sjældent garant for gode vine, men der var alligevel optimisme at spore hos de tyske vinbønder, da druerne var kommet i hus.

- Vi havde korte bukser på under hele høsten. Det var en drømmehøst som i Sydfrankrig, sagde Daniel Wagner fra Wagner-Stempel i Rheinhessen.

I Nahe kalder Schlossgut Diel 2018 "en drømmeårgang, der ikke lader nogen ønsker tilbage", og hos kollegaen Emrich-Schönleber nød man også høsten af riesling. Varmen toppede i slutningen af juli og begyndelsen af august med 36 grader, men tordenbyger bragte også tiltrængt vand til vinplanterne. Her begyndte høsten 20. september og varede til 15. oktober.

"En smukkere høst har vi endnu ikke oplevet", lyder det fra vingården i Nahe.