Husbåd i København: Bolig til 25.000 kroner

Prammen Gea fra Holland har knap 100 år på bagen og har siden 2001 ligget fast ved Slusen i Københavns Sydhavn. Her er den hjem for 54-årige Marianna Demant, og for hende er husbåden for længst blevet en livsstil.

Da Marianna Demants forældre blev skilt i 1976, stod hendes mor uden bolig til sig selv og sine to døtre. I stedet for at flytte i lejlighed købte hun en gammel Sverigesbåd, som havde sejlet til Landskrona under navnet Bahama Viking. Den blev til husbåd og hjem for den lille familie ved Kalvebod Brygge og Fisketorvet længe før, der var tænkt på et butikscenter på stedet. Her boede familien i seks år under primitive forhold uden kloak og indlagt vand. Derfor måtte drikkevand og vand til madlavning hentes i dunke på land. Når toilettet skulle skylles ud, foregik det ved at hælde en spand vand ned i kummen. Bad tog familien på en badeanstalt, og om sommeren ved en dukkert i havnebassinet. - Dengang var det højst usædvanligt at bo sådan. Det havde man ikke rigtig hørt om før, hvor alle kammeraterne boede i almindelige boliger. Vi trivedes dog med det og blev vant til hverken at have nogen over eller under os. Som barn var det fedt med den frihed, det indebar, husker Marianna Demant.

Den oprindeligt hestetrukne pram transporterede landbrugsvarer og kul på de hollandske kanaler i en årrække fra 1920. Siden blev der bygget hus på i Utrecht, og fartøjet blev forflyttet til Københavns Sydhavn. Foto: Jan Ove Kristensen

Vandet sad i blodet De år, hvor hun voksede op på vandet, har sat sig i blodet. Godt nok flyttede Marianna Demant hjemmefra og blev landkrabbe med lejlighed ved Nørreport og senere en villa nær Utterslev Mose. Men efter salget af villaen i 2001 fik hun og hendes mor en idé. De ville flytte i hver sin husbåd i nærheden at hinanden og denne gang nogle mere moderne og komfortable af slagsen. Mor og datter besluttede at vende blikket mod husbådenes hjemland, Holland, hvor de i Utrecht fandt et par ældre pramme, de købte og fik bugseret hjem til et par kajpladser ved Slusen i Københavns Sydhavn. Prisen på Marianna Demants båd var 25.000 kroner, og der er derefter brugt hen ved en halv million kroner på forbedringer. 100.000 kroner betalte hun og moderen for at få slæbt deres nye hjem til Danmark af et firma i Hundested: - Min mor er en entreprenant og frisk dame, som begyndte at løbe marathon som 65-årig. Efter en årrække som naboer i hver sin husbåd valgte min mor dog at sælge og købe sig en lejlighed at tilbringe alderdommen i, fortæller Marianna Demant. Indretningen, moderniseringen og ombygningen af prammen Gea var den dyreste post i projektet. For godt nok var der syv små rum på prammen. Men de var langtfra af en standard hun og sønnen - som i dag er 21 år og flyttet hjemmefra - kunne leve med.

Det sorte Ikea-køkken findes midt på skibet og er sat op af Marianna Demant selv med hjælp udefra. Når det blæser, svajer lysekronen over spisebordet, og det har sin egen charme. Foto: Jan Ove Kristensen

Investering i et vrag - Husbåden har aldrig nogensinde kunnet sejle. Prammen blev trukket af heste på de hollandske kanaler omkring 1920, hvor lasten kunne være alt fra roer til kul. Der var godt nok med tiden bygget noget, der ligner et svensk træhus ovenpå, som, da Gea kom til landet, var beklædt med hvide murstenslignende plastskaller. Men boligen var alligevel langtfra tidssvarende, og restaurering og opdatering var stærkt tiltrængt for overhovedet at kunne flytte ind, måtte Marianna Demant erkende. Hun er langtfra hjælpeløs og bange for at tage fat, men er derimod en habil håndværker, som kan udføre selv de tungere opgaver som at sætte gipsvægge op, tapetsere og isolere. Dog måtte hun have professionel håndværkerhjælp til at etablere kloak, sætte nye vinduer i og opdatere elinstallationerne. - Efter at min søn er flyttet, vil jeg kalde husbåden for en egoistbolig. Herude er vi en lille koloni på 16 husbåde, nye som ældre, ved det gamle, fredede slusehus med naturområdet Amager Fælled lige overfor.

Fra entreen træder man som det første ind i soveværelset. Væggen er malet med Dyrups ?Dark energi?, og en veninde har udsmykket væggen bagefter. Foto: Jan Ove Kristensen

Natur ved byen og byen ved naturen Marianna Demant kan sagtens nævne mange fordele ved at bo ved vandet. - Det er smukt at bo her, og jeg nyder at se havbunden og naturens foranderlighed med lavvande og højvande. Her er man i kontakt med naturen og elementerne, og jeg føler det som et lufthul i udkanten af København med kun 20 minutter til Rådhuspladsen. Man kan komme hjem og hoppe i havnen eller cykle en mageløs tur på Vestamager, Amager Fælled og i Valby Parken. Det er natur ved byen og byen ved naturen, så vi har samtlige fordele på ét sted, synes Marianna Demant Hun kører også til Avedøre Holme og går tur med sine hunde. Men hun føler sig hjemme i kolonien med de 16 husbåde, hvor hun har boet i cirka 16 år. - Vi kender alle hinanden herude, hvor nogle bruger vandet mere end andre. Beboerne her er både enlige, der har boet her i årevis, og børnefamilier, som flytter ind i husbåde, der minder meget om parcelhuse. Da jeg flyttede herud med min femårige søn, var beboerne mest arbejdsløse og pensionister. I dag er 70 procent af klientellet selvstændige erhvervsdrivende. Det er vist en kombination af kreativitet og frihed, som virker tiltrækkende ved livsstilen her, fortæller Marianna Demant og tilføjer: - Ikke alle bruger vandet lige meget i hverdagen, men jeg har det modsat: I sommerhalvåret kan jeg finde på at svømme over til naboerne og sejle i min motorbåd gennem slusen ved det fredede slusehus med tjenesteboliger og ind til Københavns Havn. Jeg sætter pris på, at min bolig bærer præg af båd. De både, der ligner en villa på vandet, er ikke lige mig. Generelt skal vi væk fra en tankegang om, hvordan det er rigtigt at bo. Der kan faktisk være mange måder.

Fra det vestvendte vindue ses havnens øvrige husbåde og det karakteristiske slusehus, som kan anes fra Amagermotorvejen på vej over Sjællandsbroen. I vindueskarmen står figurer og andet fra Fjernøsten. Foto: Jan Ove Kristensen

Marianna Demant har boet seks år af sin barndom i en primitiv husbåd ved Kalvebod Brygge. Hun husker det som en eventyrlig tid, hun har haft lyst til at gentage som voksen ? bare med mere komfort! Foto: Jan Ove Kristensen

Centralt på båden findes badeværelset med tapetvæg med palmebladsmotiv fra Tapetforum. Alt ser normalt ud, men når der trækkes ud i toilettet, høres den rumlede lyd fra rør og pumpe. Foto: Jan Ove Kristensen

