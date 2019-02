Hun elsker de huse, ingen vil købe

Kan Udkantsdanmark blive til kunst? Udstiller man triste skæbner, når man viser de huse, som ejendomsmæglerne har svært ved at komme af med? Kvinden bag bogen "Til salg" mener, at der er meget poesi at hente i danskernes hverdag.

Alle fotos skulle cleares med ejendomsmæglerne og sælgerne, for selv om mange mennesker har den hobby at kigge på huse på nettet, selv om de ikke skal købe, er det noget andet, når billederne samles i en bog, vi alle kan kigge i.

"Der er slagter, velfungerende brugsforening, skole (0.-6. klassetrin), kirke, idrætshal, to fitnesscentre, to solcentre, to frisører, mekaniker, stort forsamlingshus, hyggeligt værtshus og alt i alt, hvad der kræves for at komme igennem dagen."

Det blev til bogen "Til salg", som lige er udkommet. Bogen er en samling af fotos fra ejendomsmæglere i hele landet. Og med nogle af teksterne, som ledsager husene de steder, hvor landsbyboerne er teknisk insolvente og sikkert aldrig får mulighed for at flytte.

Da hun først gik i gang med at kigge på ejendomsmæglernes huse i den kategori, der går fra 0 kroner til 500.000 kroner, blev hun ført ind i et univers, der berørte hende.

- Idéen kom, da der var debat om Udkantsdanmark og de usælgelige huse, samtidig med, at jeg surfede boligsider med overvejelser om at flytte for at få mere luft og mindre boligudgifter end i Københavnsområdet, fortæller Jutta Marie Jessen, som er cand.mag. i dansk og kunsthistorie.

Mere menneskeligt end Bo Bedre

- Der var en del dødsboer, og der sagde advokaterne oftest nej. Der var også en ejendomsmægler, som ville have, at jeg skulle vise en anden og mere positiv side af hans område. Han var nervøs for, om jeg ville lave en nedladende udstilling af triste skæbner. Men det synes jeg ikke, at det er. Bogen afspejler mange livssituationer, som både kan være kærlige og sørgmodige eller på andre måde er følsomme. Dem har vi jo alle sammen, og det er det, der gør det så menneskeligt. Det er en del af virkeligheden, som er vigtig at formidle. Og som du ikke får, hvis du ser på hjem i Bo Bedre. I begge tilfælde handler det jo egentlig om at performe, men det er på to meget forskellige planer. Jeg har valgt de billeder, der taler til mig. Det kan være, fordi puden er banket og sat så fint i sofaen, fordi huset skal sælges, eller fordi nogen har givet op midt i et malerprojekt, og jeg kan identificere mig fuldstændig med begge dele, fortæller Jutta Marie Jessen.

Man ser et hjem med et vindue med udsigt til en væg lige overfor. Der er rum med symbolsk blændede og blokerede døre og utrolig mange rum med falsk træ på væggene. Men hvordan undgår man at gøre grin med den fattigste del af vores land, når man viser det frem?

- Liggetiderne på disse huse er ekstremt lange - og der er en sårbarhed i billederne, synes jeg. Vi kender jo ikke historierne bag de enkelte billeder, og det er heller ikke tanken med bogen. Jeg arbejder i forvejen med dokumentargenren og radiomontager, hvor man tager noget fra virkeligheden og giver det en anden plads i en ny sammenhæng. Det er det samme med disse fotos fra ejendomsmæglere. Pludselig bliver de også til fortællinger og til et stykke danmarkshistorie, der fanger en speciel virkelighed og en generation af genstande, der forsvinder fra vores hjem, siger Jutta Marie Jessen.

I bogen er der en svag overvægt af hjem med gardisetter og lysekroner i lavloftede stuer. Men griner man ad de blå platter, skal man huske, at dette er også Danmark. Her bor de mennesker, man engang mødte på storebæltsfærgen, men som forsvinder fra os i takt med, at vi i ringere grad behøver mødes med folk, der ikke er som om selv. Her bor de, der kun er i nyhederne, hvis der er sket en ulykke, eller der skal laves en voxpop på en død gågade i provinsen. Og det er ikke kattebakken direkte under spisebordet, det er ikke fugtskjolderne og det tarvelige tapet, der gør ondt. Det er det modsatte. Det er, når man kan se drømmen om at gøre hjemmet til et slot.