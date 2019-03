Hos os: Min far faldt i teleselskabsfælden og måtte hjælpes op

Min gamle far - ja, han er gammel og begyndte sine første spæde digitale skridt, efter han blev 75 - og han er hverken en ørn eller særligt vedholdende, så han nøjes med at modtage mails og finde sin ungdoms sange med Gustav Winckler på Youtube - og så skal han alligevel have genopfrisket de to værktøjer fra tid til anden.

Nu er han 84 og har en mobiltelefon, som han har svært ved at høre i - men godt kan ringe fra - hvis ikke det var, fordi den pludselig ville have en PUK-kode.

Fuldstændig blank over for dette krav gik han ind i Telenor-butikken i den stedlige Bilka - her havde de mobiltelefoner, så de måtte kunne hjælpe?

Og det kunne den flinke unge kvinde. Hun skulle bare lige se sygesikringskort og kørekort - og så skulle han lige skrive der - og så ville der gå en måned, før han kunne bruge sin telefon igen, men han fik lige et midlertidigt nummer så længe.

Han lugtede ikke lunten på et eneste tidspunkt - brug for hjælp, som han jo havde til noget, han ikke anede, hvordan man gjorde. Først da der dukkede en mail op i hans indboks med en ordrebekræftelse, forstod han, at han havde skiftet udbyder og fået et abonnement, som han bedyrede, han aldrig havde bedt om, endsige sagt ja til.

Nu skulle man tro, at det var enkelt herfra: Tilbage i butikken og sige "nej, det var en fejl - jeg ønsker ikke at skifte teleselskab". Det er jo et helt andet problem, han havde.

Men nej, i butikken sagde de, da han igen tog turen derhen, at han kun kunne sige sin aftale op, hvis han ringede ind til kundeservice.

Og så kom jeg ind i billedet.

Min far bliver nemlig utryg, når han skal ringe til fremmede, fordi han hører dårligt. Alene det der med "hvis du vil tale med xx, så tryk 1, hvis du vil tale med yy, så tryk 2" får ham til at opgive og stoppe opringningen med det samme.

Efter grundig instruktion fik han sendt ordrebekræftelsen videre til mig, som så ringede op til Telenor og trykkede både det ene og det andet, før jeg nåede frem til den mand, der ville kunne tage imod en opsigelse. Vi var ikke uenige om, at min far havde 14 dages fortrydelsesret på sin aftale - og hvis han sad lige ved siden af mig, så kunne det klares i en ruf.

Nu var det imidlertid sådan, at jeg sad på kursus i Skanderborg, og han var hjemme i Roskilde, så det kunne ikke lade sig gøre. Men den unge mand i telefonen ville blive fyret, hvis han lod mig sige op, skyndte han sig at sige, så jeg bad om at tale med hans chef - og efter en rum venten blev det lovet, at chefen ville ringe op, hvad han gjorde, men så hurtigt, at jeg ikke nåede ud af kursuslokalet, før han havde lagt på.

Tilbage til kundeservice igen, for chefen ringede selvfølgelig fra skjult nummer. Ny medarbejder i afdelingen for opsigelser.

Nej, han kendte ikke en chef af det fornavn, som havde ringet til mig. Han fik historien forfra - og det var nu GDPR, der var grund til, at jeg ikke kunne sige op på min fars vegne. Jeg spurgte så til, hvilke krav selskabet havde til en fuldmagt, fordi jeg tænkte, at vi kunne løse det på den måde. Kravet var, at vi skulle bruge den formular, der ligger på Telenors hjemmeside. Den opgav jeg på forhånd at lade min far finde. Og jeg selv har i skrivende stund heller ikke fundet den. Den kommer heller ikke op, hvis man bruger søgeværktøjet på hjemmesiden.

Jeg krævede endnu en gang en chef i røret og fik det. Hvis min far ikke kunne ringe, så kunne han bare gå ned i butikken og sige, at han ikke ville have abonnementet ...

Men det havde han jo netop gjort - og fået afslag. Efter min mening havde Telenor nu lavet to fejl, så jeg syntes, at de skyldte på kontoen? Men nej, hvis de stadig mente det samme i butikken, når min far kom derned igen, så måtte han ringe til kundeservice derfra, så kundeservice kunne fortælle butikken, at det var o.k., at min far sagde det abonnement op, som han aldrig har bedt om at få.

Jeg ringede fra Skanderborg til Roskilde og gav min far mulighederne. Han var faktisk i et optimistisk øjeblik indstillet på selv at prøve opringningen til kundeservice. Og så forklarede jeg ham lige om de to omgange "hvis du vil tale med xx, så tryk osv." - så svandt optimismen.

Det nødvendiggjorde så en anden løsning på problemet: Jeg kører fra Langeland til Roskilde, så vi i fællesskab kan ringe til kundeservice og fortælle dem, at det, som han har prøvet at forklare Telenor i butikken - og det, jeg har talt med to medarbejdere og deres to chefer om - det holder vi fast i.

Vel ankommet til mit fædrende hjem ringede jeg så endnu en gang til kundeservice. Ja, min far kunne sige sin aftale op, måtte hun tale med ham, spurgte kvinden i kundeservice. Og det gjorde hun så og blev overbevist om, at det var ham.

Så skulle vi bare lige køre ned i butikken og sige det samme. Det havde min far jo forsøgt to gange tidligere, forklarede jeg så en anelse anstrengt i stemmen - og ønskede sikkerhed for, at hvis han kom en tredje gang, så ville han ikke bare blive henvist til telefonen og kundeservice. Kvinden lovede, at hun ville påføre sagen, at vi havde ringet - og at aftalen kunne siges op i butikken.

Så drog vi til Ishøj for tredje gang - og den unge kvinde, som havde "hjulpet" min far, var der sandelig også. Hun ville enormt gerne forklare det hele en gang til - og, sagde hun, så skulle vi ringe ind til kundeservice og sige aftalen op. Lige der holdt min tålmodighed helt op - og heldigvis var der også en overordnet til stede, der godt kunne finde ud af at kigge i systemet og se, hvad kundeservice havde skrevet. Sikkert noget i retning af: Skynd dig at få de her kværulanter ud af butikken .... for i hvert fald blev vi lovet, at min far endegyldigt var ude af aftalen. Sit telefonnummer kunne han så anmode om at få tilbage om en tre ugers tid.

Jeg tror, der er et marked for en pensionistindgang til teleselskaberne: Hvis du ikke fatter en bjælde, så kan du ringe på dette nummer og tale med et menneske, der prøver at finde løsninger for dig. Måske kunne selskaberne ovenikøbet have tjenesten i fællesskab, så man ikke behøvede kapre hinandens kunder, blot fordi de ikke ved, hvad en PUK-kode er.