Højskoleelever og gode venner: Frederik er Silas' arme og ben

Det er anden gang, han er elev på skolen, for han var så glad for at gå der første gang, at han besluttede sig for endnu et ophold.

Cirka 80 ud af Egmont Højskolens 210 elever har et handicap. De fleste har brug for hjælp i større eller mindre omfang og har derfor en eller flere assistenter ansat. Højskolen er den eneste i landet, hvor assistenterne samtidig er elever på skolen.

De to unge mænd er begge elever på Egmont Højskolen ved Odder i Østjylland. Men 22-årige Frederik Duus er ikke bare elev, han er også ansat som assistent og fungerer som et ekstra sæt arme og ben, der skal hjælpe med alt det, Silas Nørgaard Poulsen ikke kan selv. Han har nemlig muskelsvind og er afhængig af hjælp døgnet rundt.

Egmont Højskolen ligger i Hou lidt uden for Odder i Østjylland.Skolen har 210 elever, og cirka 80 af dem har et fysisk eller psykisk handicap. Resten af eleverne er ansat som assistenter for deres højskolekammerater med handicap og går derudover på højskolen på lige fod med alle andre. Omkring 30 ud af de 80 elever med handicap har dog ikke deres egne hjælpere, men gør brug af skolens hold af hjælpere, der ikke er elever, men ansat af skolen. Det er typisk dem, der kun i mindre omfang har brug for hjælp. Der er frit fagvalg, hvilket betyder at eleverne - lige gyldigt om de har et handicap eller ej - kan vælge de samme fag. Skolen tilbyder både lange forårs- og efterårskurser og korte sommerkurser. Egmont Højskolen er den eneste af sin slags i Danmark.

- Jeg skal været et ekstra sæt arme og ben. Børste tænder, hjælpe Silas af med tøjet, vaske hænder, give medicin, hjælpe ham op i sengen og sørge for, at han ligger godt, forklarer Frederik Duus, der de andre nætter har et enmandsværelse et andet sted på højskolen.

Når der er aftensmad, hjælper Frederik Duus med at øse mad op på tallerkenen og mader Silas Nørgaard Poulsen med gaflen, for hans egne arme kan ikke længere selv.

- Vi behøver faktisk ikke engang lave det samme, det skal bare være sådan, at Silas kan få fat i mig, hvis han har brug for hjælp. Men ellers kan jeg spille badminton eller fodbold, eller hvad jeg nu vil. I begyndelsen aflyste jeg alt, jeg havde gang i, når jeg skulle op til Silas, fortæller Frederik Duus.

Nytter ikke at være sur

Silas Nørgaard Poulsen har været afhængig af hjælp en stor del af sit liv. Da han var 11 år, kunne han ikke længere gå og kom derfor over i en kørestol. Da han var barn, var det primært hans forældre, der hjalp ham, og så havde han en enkelt hjælper ansat op gennem folkeskoletiden.

Men efterhånden som hans muskler er blevet svagere, har han brug for mere og mere hjælp.

- Det er nederen, men der er ikke noget, man kan gøre ved det. Jeg har næsten fra begyndelsen set det på den måde. Fra jeg stoppede med at gå, accepterede jeg, at det var sådan, det var. Jeg var ret hurtig om at forstå, at man ikke får noget ud af at være sur eller ked af det over det, siger Silas Nørgaard Poulsen.

Han har derfor vænnet sig til at bede assistenterne om hjælp til alt det, han ikke kan selv. At det kræver tålmodighed, fordi ting tager længere tid, når man ikke selv kan. Og at nye assistenter skal sættes ind i alle de små, faste rutiner.

- Det er naturligt for mig at bede om hjælp nu. Og jeg er blevet meget bedre til det. Og assistenterne ved jo, at jeg skal have hjælp, siger han.