Ægteparret har i løbet af ni år bygget tre huse. Alle i nybyggerkvarteret Halgård et par kilometer uden for Holstebro. Hver gang har de lært af deres erfaringer, og en af dem er, at samtalekøkkenet er det vigtigste rum i huset.

- Det her rum er bare blevet større hver gang, vi har bygget et hus, siger Heidi Hove Svendsen, 37 år, der er gift med Tommy Svendsen, også 37 år, og mor til Alberte, 9, og tvillingerne Karla og Freja på 6 år.

Til højre for døren strækker et plankebord sig langt og flankeret af Ditzel-stole og to Tripp Trapp-stole, alle i sort, viser det, at der snildt er plads til 12 gæster om bordet.

Familiens Hove Svendsens køkken er fra Kvik. Køkkenøen hedder Cima Light Oak, og de hvide grebsfri låger hedder Veda.Køkken-elementerne kostede under 100.000 kroner. De hårde hviodevarer omkring 43.000 kroner. Plankebordet, hvor der er plads til mere en 12 personer, er lavet i Lemvig af Petermann Design og kostede 32.000 kroner. Stolene rundt om bordet er designet af Nanna Ditzel i 1993. De hedder Trinidad, og med de specielle udskæringer bliver stolen meget let at se på. Den koster 3-4000 kroner fra ny, men kan købes brugt, ligesom familien Svendsen gjorde, da de skulle supplere de seks Trinidad-stole, de havde i forvejen, med seks ekstra. Brugt kan man få dem til cirka 1500 kroner stykket. De to børnestole er klassikeren Tripp Trapp, der har fået et moderne skær med den sorte farve. Den fås i 13 forskellige farver, og koster 1549 kroner fra ny. Over køkkenøen hænger to Octo-pendler. De er lavet af finsk birketræ og er håndlavet i Finland. Det er Secto Design, der står bag de populære lamel-pendler. Pendlerne koster omkring 5.925 kroner stykket. De grå fliser på gulvet er fra Garant. De måler 90 gange 90 centimeter og hedder Entropia.

De runde Octo-pendler giver hyggebelysning og varme over køkkenøen. Barstolene er designet af Nanna Ditzel og matcher spisebordsstolene. Køkkenøen er beklædt med massiv eg, der bryder det hårde hvide/sorte-look og giver køkkenet en blød, naturlig glød. Bordplade med komfur og emhætte er rykket ind i et indhak i væggen. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Køkken og samlingsted

Det er tyve år siden, at køkkenproducenten Kvik opfandt samtalekøkkenet. Det var konceptchef Jens Erik Nielsen, der vendte op og ned på danskernes måde at indrette køkkener på, da han fandt på at designe Kviks køkkener efter, hvordan man brugte tiden i køkkenet, og hvordan man kunne bruge den tid sammen. En af hans nyskabelser var at placere køkkenvasken på en køkkenø, der vender ud mod familien eller gæsterne. For det er ved vasken, at man bruger længst tid i køkkenet.

I familien Svendsens køkken er køkkenø-bordpladen bred og hvid, men bliver brudt af en sort vask. På den anden side af bordpladen står tre barstole, der også er designet af Nanna Ditzel. Det er her pigerne kravler op og sidder og tegner eller laver lektier. Og det er her gæsterne sætter sig, mens det sidste af middagen bliver lavet færdig, fortæller Heidi Hove Svendsen.

- De tre stole har fulgt os gennem de tre huse. De har stået i alle tre samtalekøkkener. Og det fungerer rigtig godt. Hjemme ved mine forældre er der ikke samtalekøkken. De bor i et almindeligt 70'er hus, hvor køkkenet er lukket og afskåret fra dagligstue og spiseafdeling. Og så står min mor derude og passer sig selv, mens vi andre sidder inde i stuen. Man render frem og tilbage og spørger, om man ikke kan hjælpe med noget. Her er det bare naturligt, også selv om gæsterne ikke skal hjælpe med maden, at man er sammen. Man er ikke alene, hvis man er den, der laver mad, siger hun.