Hjemme hos PetiteKnit: Et kreativt familiehjem med børnetøj, strikketøj og snakketøj

For et år siden tog Mette Wendelboe Okkels en stor beslutning. Med kun et år tilbage af studiet valgte hun lægeuddannelsen fra og strikkepindene til. I dag lever den kreative århusianer af at lave strikkeopskrifter på seks forskellige sprog under navnet PetiteKnit fra hjemmet i Risskov. Og for et år siden flyttede familien på fem, snart seks, ind i den gamle murermestervilla på 300 kvadratmeter. Efter en større renovering er der blevet god plads til både au pair, vasketøj, virksomhed og selvfølgelig strik. Masser af strik.